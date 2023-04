A pályán és a gyárban is gürizett az apja oldalán, egyszer élő rádióadásban rabolták ki, rekordot tart a Real Madridnál, és egy magyar fiúnak is az édesapja. 50. születésnapját ünnepli minden idők egyik legnagyszerűbb futballistája, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad Roberto Carlosról.

Az apjával együtt dolgozott gyárban

São Paulo egyik szegénynegyedében született Roberto Carlos da Silva Rocha néven 1973. április 10-én. Az édesapja, Óscar Silva is futballista volt korábban, majd gyári munkás lett belőle. A helyi textilgyárban együtt dolgozott apa és fia, az amatőr gyári csapatban pedig együtt fociztak, amíg Roberto Carlost le nem igazolta az első nevesebb csapat.

Támadóként kezdte, a világ legjobb védője lett

A gyorsasága és ügyessége miatt eleinte csatárként játszatták az edzői, majd évről évre és klubról klubra hátrébb került, a profi pályafutása során pedig már szinte végig balhátvédként szerepelt. Az elképesztő futómennyisége miatt viszont még így is gyakran fellépett a támadásokhoz is, ami miatt nem csak minden idők egyik legjobb, de minden idők egyik leginkább támadó szellemű balhátvédjeként is tartják számon.

Élő rádióadásban rabolták ki

2005 júniusában a brazíliai Belo Horizonte városában épp egy rádióriporter interjúvolta meg élő adásban az utcán, amikor két fegyveres odalépett hozzájuk, és néhány másodperc alatt megszabadították a futballistát az órájától, a riportert pedig a mobiljától. Az élő közvetítés meg sem szakadt.

Elképesztő fizikai adottságokkal rendelkezett

A pályafutása csúcsán 10.6 másodperc alatt futotta a 100 métert, az indulósebessége pedig a leggyorsabb futókkal vetekedett. A combja kerülete közel 60 centire rúgott, a labdát 169 km/óra sebességgel volt képes a kapuba küldeni, ráadásul extrém csavarások kíséretében, mint azt az egyik leghíresebb találata, a franciáknak lőtt szabadrúgásgól is mutatja.

Nem akármilyen rekordot tart a Real Madridnál

A karrierje legsikeresebb időszakát a Real Madridnál töltötte 1996 és 2007 között, három Bajnokok Ligája-trófeát is elnyerve. A spanyol klub színeiben 370 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, ennél többre pedig senki sem volt képes se előtte, se azóta a csapat külföldi játékosai közül.

Magyar csapattárssal is játszott egy klubban

A karrierje vége felé nagyon magas fizetésért eligazolt az orosz bajnokságba, az ekkoriban épp szupercsapatot építő Anzsi Mahacskala klubhoz. Ekkoriban itt szerepelt a magyar válogatott labdarúgó Dzsudzsák Balázs is.

A rasszizmussal is meg kellett küzdenie

Az orosz bajnokságban több alkalommal is előfordult, hogy az ellenfél szurkolói meccs közben banánnal „kínálták meg" a színesbőrű sztárt. Az utolsó ilyen alkalommal már nem tűrte tovább a gyűlölködést, és levonult a meccs vége előtt a pályáról.

A hobbija is a sebesség

Nem csak a futballpályán közlekedett elképesztő sebességgel, de a mindennapokban is szereti a gyorsaságot. Versenylovakat és gyorsasági motoros csapatot is tulajdonolt, a Forma 1-es versenyeknek is rendszeres látogatója, és persze a saját járgányaival is szeret száguldozni.

Nullszögből is kapuba talált

Ő szerezte minden idők egyik leginkább „lehetetlen" gólját, amikor kevesebb mint 1 fokos szögből, a pályáról kiesve, és egészen távolról talált be a Tenerife kapujába egy spanyol kupameccsen.

Magyar fiúnak is édesapja

Meglehetősen mozgalmas szerelmi életet tudhat magáénak, összesen 11 gyereke született 7 nőtől. Köztük egy magyar fiú is, akinek az édesanyjával a Real Madrid 2005-ös budapesti vendégjátéka alkalmával ismerkedett meg. Cristofer Roberto da Silva Horváth 4 és fél éves kora óta Spanyolországban él, és a legutóbbi hírek szerint a Real Madrid egyik fiókcsapatában futballozik.