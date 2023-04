25. születésnapját ünnepli Hollywood új csillaga, az elbűvölően bájos Elle Fanning, akit a jeles alkalomból egy nagy adag róla szóló érdekességgel köszöntünk és mutatunk be.

Igazi sportcsaládba született.

Az egyik nagypapája, Rick Arrington szép sikereket ért az amerikai fociban, Jill Arrington nevű nagybátyja neves sportriporter, az édesanyja (Heather Joy) profi teniszező volt, az édesapja (Steven J. Fanning) pedig alacsonyabb osztályú baseball-ligákban játszott.

Rokonságban áll az angol királyi családdal.

A 14. században uralkodott III. Edward angol király sokadik ük-ük-ükunokája, ezáltal pedig távoli rokonságban áll a jelenlegi uralkodói családdal is. De nem Károly király és Vilmos herceg révén, akik már egy másik dinasztiából származnak, hanem Katalin walesi hercegnő által, akinek szintén III. Edward az egyik őse.

Mindkét szülője választott neki egy nevet.

A teljes, hivatalos neve Mary Elle Fanning, az édesanyja a Mary-t, az édesapja az Elle-t választotta számára. Az Elle a francia nyelvben az 'ő' személyes névmás nőnemű alakja.

A nővére is világhírű.

Az idősebb lánytestvére, Dakota Fanning is híres hollywoodi színésznő lett. Mindketten már gyerekként elkezdtek szerepelni a kamerák előtt, és Elle az első szerepeit háromévesen olyan produkciókban kapta (a Nevem Sam filmben és a Harmadik típusú emberrablások sorozatban), ahol Dakota karakterének fiatalabb változatát kellett alakítania.

Mindent a nagymamájától tanult.

Legalábbis mindent, amit mások az iskolában tanulnak meg, mert Elle a gyerekszínészi élet mellett nem igazán tudott suliba járni, ezért aztán magántanulóként végezte el az osztályokat, a tanára pedig a nagymamája volt. A középiskola legvégét azért már rendes iskolában járta ki.

A kamaszkori megnyúlása filmeket alakított át.

12 éves korában nagyon hirtelen kezdett el megnőni, másfél év alatt majdnem 18 centivel lett magasabb. Emiatt lecserélték őt az Effie Gray című filmben, ahol Dakota Fanning húgát kellett volna játszania, de addigra már magasabb lett a nővérénél. A Made in Hollywood című film forgatásának végére pedig a jelmezeit és cipőit kellett lecserélni, mert egyszerűen kinőtte őket.

Marilyn Monroe-ért rajong.

Kislánykorában a szobája falára Marilyn Monroe-poszterek ragasztott ki, és azóta is nagy rajongója a filmtörténet leghíresebb szőkéjének. Öltözött már hollywoodi Halloween-buliban is Marilynnek, és gyűjti a nagy elődhöz köthető tárgyakat is.

Szeret művészfilmekben szerepelni.

Kimondottan keresi az olyan lehetőségeket, amikor neves rendezők egyedi filmjeiben szerepelhet, ez sokkal fontosabb számára, mint a gázsi vagy a közönségsiker. Játszott már többek között Woody Allen, David Fincher, Sally Potter, Mike Mills, Tony Scott, Alejandro Gonzalez Inarritu, Nicolas Winding Refn filmjeiben is, sőt ő az egyetlen, aki női főszereplő lehetett Sofia és Francis Ford Coppolánál is.

Nagyon rövidlátó.

Erős rövidlátásban szenved, ezért aztán a nyilvános megjelenései során és a filmjeiben mindig kontaktlencsét hord. De a magánéletben szívesen visel szemüveget, sőt kimondottan gyűjti a minél „kockább" külsőt kölcsönző darabokat.

Magyarországra jön forgatni.

Az utóbbi időben leginkább a Nagy Katalin – A kezdetek című sorozat főszerepében volt látható, a szatirikus szériából májusban érkezik a következő évad. De már zajlanak a munkálatok a The Nightingale című filmen is, amiben együtt játszik a nővérével, és amit a hírek szerint Budapesten is forgatnak.