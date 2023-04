Az ügy

1995. július 31-én egy fiatal szerelmespár, a 21 éves Fekete László és a 16 éves Novák Tünde egy nyíregyházi bankfiókból ellopott 27 és fél millió forintot. Nem volt nehéz dolguk, mivel a fiú a pénzintézetben dolgozott biztonsági őrként, és rendelkezésükre állt a bank trezorjának kulcsa is. Persze tudták azt is, hogy a tettük nem maradhat sokáig titokban, ezért aztán eltűntek a világ elől.

A következő években álnéven bujkáltak, többször változtattak lakhelyet, és a rendőrség nem tudott a nyomukra bukkanni. Közben újabb bűncselekményeket követtek el, eleinte kisebb súlyúakat, mint betörés és okirathamisítás, majd egyre súlyosabbakat is: fegyvereket szereztek, autókat tulajdonítottak el, az egyik alkalommal lábon lövéssel súlyos sérülést okozva a kocsiját védő tulajdonosnak.

2000 áprilisában egy forgalmas miskolci útkereszteződésben a kocsijukkal áthajtottak a piros lámpán, emiatt egy rendőrautó a nyomukba szegődött, és rövidesen üldözés alakult ki. A bűnözőpáros egy felüljárón nekiütközött egy autóbusznak, és az őket beérő rendőrökkel tűzpárbajba kezdtek. A vaktában lövöldöző Fekete László eltalált egy rendőrt, és Kiss Zsolt főtörzsőrmester olyan súlyosan megsérült, hogy néhány héttel később a kórházban életét vesztette. A helyszínről még sikerült elmenekülnie a bűnözőpárnaknak, de az utánuk indított hajtóvadászat és a fejükre kitűzött nyomravezetői díj eredményt hozott: 2000. április 14-én, egy Miskolc külvárosában található garázsban letartóztatták őket.

Háttér

Az a bizonyos kezdő „bankrablás" minden jel szerint egy egyáltalán nem előre eltervezett bűncselekmény volt. A vallásos neveltetésű, minden ismerőse szerint kimondottan szelíd viselkedésű Fekete László igazából csak imponálni akart az új szerelmének, amikor bevitte az üresen álló munkahelyére, ahol egy irodában megtalálták a bank széfjének kulcsát is. A kíváncsiságukkal nem bírva megnézték a trezor tartalmát, majd a kísértéssel nem bírva el is tulajdonították a pénzt.

A korabeli sajtó „miskolci Bonnie és Clyde"-nak nevezte el őket a híres amerikai bankrablópáros után, és ők ketten is valamiféle romantikus kalandot láthattak a világ elől bujkáló bűnözői létben. Ez odáig fajult, hogy elkezdtek igazán komolyan is erre a „szakmára" készülni: pisztolyokat és gépfegyvereket is beszereztek, golyóálló páncélzattal láttak el egy terepjárót, golyóálló mellényeket és rendőrségi rádiókat zsákmányoltak. A pénzük fogytával és a bűnözői életmódra való rákapással egy újabb nagy balhéra készültek, de ebben végül megakadályozta őket az a fatális hiba, ami egy közlekedési vétségből következően a lebukásukat okozta, ráadásul minden korábbinál súlyosabb bűncselekménybe sodorva őket a rendőrgyilkossággal. Gyalog menekültek a lövöldözés helyszínéről, majd visszamentek a bérelt lakásukba a macskáikért(!), és egy ismerős garázsában rejtőztek el, azonban végül feladták őket a rendőrségnek.

Utóélet

Még a tárgyalásra sem került sor az ügyükben, amikor Fekete László az előzetes letartóztatásban öngyilkosságot követett el. A zárkája falára a GAME OVER feliratot írta, majd a csíkokra vágott lepedőjével felakasztotta magát. A hír hallatán Novák Tünde is összeomlott, és öngyilkosságot kísérelt meg, de rá már jobban figyeltek. A tárgyalásán 11 év börtönre ítélték, amiből 9-et le is ült Kalocsán. Itt ismerkedett össze azzal a börtönőrrel, akivel bizalmi viszonyba kerültek, majd a lány szabadulása és a börtönőr válása után élettársi kapcsolatba is kezdtek.

Novák Tünde a börtönben leírta az emlékeit az életéről, a Fekete Lászlóhoz fűződő szerelméről és az elkövetett bűncselekményekről, ebből született meg 2001-ben a Miskolci Bonnie és Clyde című könyv. 2004-ben pedig mozifilm is megjelent a történetüket feldolgozva: A miskolci boniésklájd rendezője, Deák Krisztina is végig együttműködött Novák Tündével a minél nagyobb hitelesség érdekében.