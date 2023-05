Idén is saját színdarabbal és izgalmas programkavalkáddal várja a Művészetek Völgye a fesztiválozókat július 21-30. között Kapolcsra, Vigántpetendre és Taliándörögdre.

A tíznapos fesztivál már közel 500 programot jelentett be: a Panoráma Színpad mellett már teljes a Kaláka Versudvar, a POKET Udvar, a Cirque du Tókert, a Színház Színpad, a Hobo Udvar és a Világzenei Udvar programja is.

A Művészetek Völgye az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, ahol az irodalom, a színház és a cirkusz ugyanúgy fontos szerepet tölt be a fesztivál vérkeringésében, mint a zene. A Völgyben simán belefér, hogy az ember jógával vagy fotós workshoppal indítsa a napot, megnézzen egy komolyzenei előadást, beüljön egy színházi darabra, majd az első sorban tomboljon a Panoráma Színpadnál.

Az idei Művészetek Völgyében is bőven lehet majd válogatni a változatos programok közül, a fesztivál közzétette – a korábban bejelentett fellépők mellett –, a Cirque du Tókert, a Színház Színpad, a Kaláka Versudvar, a Völgy Komolyzene, a POKET Udvar, a Hobo Udvar, a Világzenei Udvar, az Analóg Udvar és az Ősök Háza programját.

A Művészetek Völgyében immáron hagyomány, hogy a nyitónapon saját előadást mutatnak be. Ez idén sem lesz másként: ezúttal Goldoni Mirandolina c. darabja debütál majd. A Mirandolina kegyeiért vívott harcról szóló darabban láthatjuk majd Szulák Andrea, Szemenyei János és Jantyik Csaba játékát is.

A Színház Színpadon emellett olyan társulatok produkciót élvezhetjük majd, mint például az Art-Színtér, a Játékszín és a Lepkegyűjtő Produkció, a Kaposvári Csiky Gergely Színház, a Nézőművészeti Kft., az Orlai Produkció vagy a Veszprémi Petőfi Színház – olvasható a fesztivál hivatalos honlapján.