Kelet-európaiak a gyökerei

Mindkét ágon zsidó családból származik, az ősei a mai Oroszország, Lengyelország és Fehéroroszország területéről vándoroltak ki Angliába. Isaacs londoni tinédzserként gyakran élt át zaklatást a származása miatt (főként a máig aktív Nemzeti Front nevű párt antiszemita kampányainak köszönhetően), és szerinte ezek a tapasztalatok segítettek neki felkészülni a gonosz karakterek későbbi eljátszására.

Jogásznak készült

Jogot tanult a bristoli egyetemen, sőt le is diplomázott belőle. Az egyetemi tanulmányai során viszont beleszeretett a színjátszásba, és egy idő után már saját produkciókkal, rendezőként és főszereplőként is részt vett különféle diákfesztiválokon, amik aztán kijelölték az útját.

Katonaként láthatod őt a leggyakrabban

Van egy karaktertípus, ami rendszeresen visszatér a színészi pályája során: a rendezők imádják őt katonai egyenruhába öltöztetni. Láthattuk őt többek között ezredesként A hazafiban, kapitányként A Sólyom végveszélyben esetében, őrnagyként a Zöld zónában, kapitányként a Haragban, admirálisként A Vagdalthús hadműveletben, de még a szovjet Zsukov marsallt is eljátszotta a Sztálin halálában.

Spanyolul is gond nélkül játszik

Folyékonyan beszéli a spanyol nyelvet, ezt pedig a színészi munkáiban is kihasználta. A Jóbarátnők című filmben még csak egyetlen jelenet erejéig volt szükség erre a tudására, de Az El Escorial-összeesküvésben már végig spanyolul játszott.

Harry Potter olyan neki, mint a drog

A karrierje egyik legismertebb szerepét a Harry Potter-filmek hozták el, amikben Lucius Malfoyt alakította. Csak azután kezdte elolvasni a könyveket, miután megkapta a szerepet, és egyből beszippantották: végül már nem aludt, nem evett, nem mosakodott, amíg be nem fejezte az összeset, mint egy drogfüggő.

Máig a diáktársát szereti

1987-ben, drámatagozatos diákként jöttek össze Emma Hewittal, aki azóta is a párja. A dokumentumfilmesként tevékenykedő Hewitt 2001-ben lett a felesége, Lily és Ruby nevű lányaik 2002-ben és 2005-ben születtek meg.

Csak egyetlen dolgot csinál bal kézzel

Bal kézzel tanult meg írni, mert azt érezte természetesnek, és ez csak azért furcsa, mert minden másban viszont jobbkezes.

Egy gyerekkori élmény vitte a függőségbe

2020 augusztusában jelentette be, hogy sikerült teljesen megszabadulnia az alkohol- és drogfüggőségétől, ami az utóbbi évtizedekben egyre inkább megkeserítette az életét. Az egészet ő egy 12 éves kori emlékére vezeti vissza, amikor a barátaival kaptak egy üveg whiskey-t egy pultostól, ez pedig olyan extatikus éjszakához vezetett, hogy utána mindig azt szerette volna valamilyen módon újra élni. Végül úgy tudta csak rendberakni az életét, hogy rájött: szakszerű segítséget kell kérnie.

Magyar rendező alkotásában is láthatod

Jason Isaacs nem fog unatkozni a közeljövőben: nem kevesebb, mint 10 filmje és sorozata vár bemutatóra, készül éppen, vagy áll előkészítés alatt. Köztük a The Crowded Room című sorozat, aminek egyik rendezője Mundruczó Kornél, de láthatjuk őt majd egy különleges Rómeó és Júlia-feldolgozásban (Verona), Cary Grant életrajzi sorozatban (Archie), vagy házastársi drámában is Gillian Anderson oldalán (The Salted Path).