Afrikai vér is folyik az ereiben

Egy családfakutatás kimutatta, hogy a színész egyik őse az a félvér Elizabeth Key Grinstead, aki 1655-ben először nyert pert Amerikában rabszolgaként, és szabadította fel magát a lányával együtt. Angol, ír, skót, walesi, holland és német felmenők is találhatók a Depp családban, a vezetéknevük pedig egy francia hugenotta menekülttől származik, aki a 18. században vándorolt ki Amerikába.

Nicolas Cage-nek köszönheti a karrierjét

A húszas évei elején rockzenészként és golyóstollárusként próbált megélni, váltakozó sikerrel. Az akkori szerelme sminkesként dolgozott forgatásokon, ő ismertette össze Deppet és Nicolas Cage-et, akik gyorsan nagy haverok lettek. Az ekkoriban még szintén pályakezdő Cage dumálta rá a színészmesterségre Deppet, aki aztán a Rémálom az Elm utcában és a 21 Jump Street szerepeivel futott be.

A kedvenc rendezőjéhez családi kapcsolat is fűzi

Igazán nagy sztár az Ollókezű Edward révén lett, a rendező Tim Burtonnel pedig életre szóló barátságot is kötöttek. Azóta nem kevesebb, mint 8 filmet készítettek közösen, és Depp a keresztapai feladatot is elvállalta Burton és Helena Bonham Carter gyerekei mellett.

Nagyon rossz a látása

Nem véletlenül visel a legtöbbször napszemüveget a nyilvános megjelenései alkalmával, ugyanis ezek a külseje mellett a látását is feldobják. Születése óta erősen rövidlátó, a bal szemére pedig szinte teljesen vak. Állítása szerint ezt olyan egészségügyi probléma okozza, amin műtéttel sem lehet javítani.

A leghíresebb karakterét a kedvenc rocksztárjáról mintázta

A Karib-tenger hírhedt kalózkapitányát, Jack Sparrow-t a Rolling Stones zenekar nem kevésbé hírhedt gitárosáról, Keith Richardsról mintázta, különös tekintettel a beszédmódjára, a dülöngélő járására és arra a szokására, hogy ha valami megtetszik neki, azt beleteszi a hajába. A filmszéria harmadik részében pedig még azt is sikerült elérnie, hogy Richards beugorjon egy jelenet erejéig Jack Sparrow apjának szerepében.

A szerelmei közül nem a feleségei nevét tetováltatta magára

1983 és 1985 között egy rövidéletű házasság fűzte a már említett sminkes Lori Anne Allisonhoz. Jegyben járt a hollywoodi színésznők közül Jennifer Grey-jel, Sherilyn Fennel és Winona Ryderrel is, utóbbi nevét magára is tetováltatta (ha később a 'Winona' nevet át is javította 'Wino'-ra, azaz borra). Híres szerelmi kapcsolat fűzte Kate Mosshoz, majd Vanessa Paradis énekesnő oldalán vágott bele ismét a házasságba, és született tőle két gyereke. (Lily-Rose Depp épp most tör be színésznőként Hollywoodba.) A harmadik házasságát 2015 és 2017 között Amber Heard oldalán élte át, egy fél világ által követett csúnya válással zárva.

Szeret strandokat elnevezni a szeretteiről

A Bahamákon megvásárolt egy saját szigetet, aminek a homokos partjait azokról nevezte el, akik közel állnak hozzá. Így kapott saját strandot Vanessa Paradis, Marlon Brando, Heath Ledger és az író Hunter S. Thompson is.

Különleges kapcsolatot ápol a videóklipekkel

Nagy rajongója a zenei videók műfajának, és maga is rendezett jó néhány klipet a Babybird zenekar, Vanessa Paradis és Shane McGowan számára. De szerepelni is szeret klipekben, többek között Johnny Cash, Tom Petty and The Heartbreakers, vagy Paul McCartney videóiban is felbukkant.

Tagja a hollywoodi vámpírok bandájának

Egész életében zenélt valamilyen formában, fiatalon a The Kids nevű bandával Iggy Pop és a Duran Duran előzenekaraként is felléptek. Később színészekből hozta össze a P nevű együttest, de gitározott például az Oasis egyik lemezén is (a felvétel napján túl részeg Noel Gallagher helyett). 2015 óta a szupercsapat Hollywood Vampires tagja Alice Cooper és Joe Perry (Aerosmith) mellett.

Épp a nagy visszatérése zajlik

Csúnya válópere és a bántalmazási vádak miatt az utóbbi időben megfeneklett a karrierje, többek között a Legendás állatok filmekben is lecserélték őt. De az idei cannes-i filmfesztiválon már nagy sikert aratott, októberben pedig a hazai mozikba is eljut a Jeanne du Barry – A szerető című film, amiben magát XV. Lajos francia királyt játssza.