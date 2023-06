Tinidoktorként futott be, plasztikai műtéttel módosított a külsején, történelmet írt az Oscar-gálán, és élete végéig ingyen ihat energiaitalt. Félszázadik születésnapját ünnepli a Barney Stinson szerepével tévénézők millióinak kedvencévé lett Neil Patrick Harris, akiről ez alkalomból összegyűjtöttünk egy csokornyi érdekességet.

Étteremtulajdonos ügyvédek gyermeke

1973. június 15-én az Új-Mexikó állambeli Albuquerque városában született, és a környéken is nőtt fel. A szülei jogászként dolgoztak, mellette pedig egy éttermet üzemeltettek Albuquerque-ban, ami Perreniel's néven a mai napig is látogatható, és jelenleg Neil Patrick Harris öccse viszi.

Kutyát játszott az első szerepében

Negyedik osztályos korában kezdett el színészkedni, és az első szerepében Toto kutyát alakította az Óz, a csodák csodája diákszínpadi változatában.

Tinidoktorként futott be

Az 1988-as év hozta meg számára az áttörést, amikor a Clara szíve című filmben Whoopi Goldberg mellett nyújtott alakításáért Golden Globe-díjra jelölték, valamint elindult a Doogie Howser, M.D. című sikersorozata, amiben olyan csodagyereket játszott, aki már kamaszkorában orvosként praktizál.

Plasztikai műtéttel módosított a külsején

Serdülőkorában átesett egy kisebb szépészeti beavatkozáson: a túlságosan elálló füleit igazították jobban a fejformájához.

Színpadon is imád szerepelni

Nemcsak sorozatokban és filmekben, de színpadon is rendszeresen játszik, méghozzá a legtöbb esetben musicalekben kamatoztatva a kiváló énekhangját. De gyakran vállalja el a házigazda szerepet is különböző gálákon, és 2015-ben ő lett az első nyíltan meleg személy, aki az Oscar-díjkiosztót vezette.

A leghíresebb karakterét egy drogdílerről nevezték el

Az Így jártam anyátokkal vígjátéksorozat hozta el a legismertebb szerepét a nőcsábász Barney Stinson karakterével. A figurát egy híres krimi, James Ellroy filmre is adaptált Szigorúan bizalmas című regényének egyik karaktere, egy drogdíler, Barney Stinson után nevezték el így.

Élete végéig ingyen ihat energiaitalt

Olyannyira rajong a Red Bull energiaitalért, hogy az Így jártam anyátokkal forgatásán szinte mindig volt a kezében egy dobozzal, ezért aztán az ital gyártója megajándékozta egy személyre szóló minihűtővel, amit élete végéig mindig utántöltenek a számára.

Nem tudja, melyik gyerekének ő a biológiai apja

2004 óta él kapcsolatban David Burtka színésszel, akivel 2014-ben házasságot is kötöttek. Béranya segítségével gyerekeik is születtek egy kétpetéjű ikerpár személyében. Mivel pedig a férjével mindketten egy-egy petesejtet termékenyítettek meg a beültetés során, így az egyik gyereküknek Harris, a másiknak a férje a biológiai apja – de maguk sem tudják, melyiké kicsoda.

A bűvészkedés a hobbija

Imádja bűvésztrükkökkel szórakoztatni magát és az ismerőseit, ki is tanulta valamennyire ezt a szakmát. Ezt a képességét pedig számos Tv show-ban is előszeretettel csillogtatja, de Barney Stinson karakterének is a részévé tette.

Középkorúként keresi újra a szerelmet

A közelmúltban láthattuk őt a mozivásznon a Mátrix: Feltámadások és A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya mozifilmek epizódszereiben, de felbukkant a testvérsorozat Így jártam apátokkal két epizódjában is. Mostanában leginkább az Újra szingli című sorozatával foglalkozik, amiben övé a középkorúként újra a randizással szembenéző főszereplő karaktere, és amiből idén nyáron forgatja a második évadot.