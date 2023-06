Vitray Tamás másfél évvel ezelőtt dönött úgy, hogy visszavonul a képernyőtől , ám úgy tűnik, most meggondolta magát.

Vitrayék néven indított YouTube-csatornát Vitray Tamás, fiai és unokája. A család bíztatta arra, hogy újra kamera elé üljön.

"Valamit elkezdünk mi, Vitrayék. Ez a neve a podcastnak, hogy Vitrayék. A sors úgy hozta, hogy az én fiaim nem nagyon szerették, hogy az apjuk tévés. (...) De az élet furcsa játékokat űz. Tamás fiam operatőr-rendezői diplomával rendelkezik, jogosítványa van arra, hogy egy ilyesfajta kezdeményezésben részt vegyen. Hasonlóképpen a kisebbik fiam, Péter, ő pedig programokat készít, külföldre is, és a köztévé egyik fontos műsorának állandó szereplője, a stáb tagja" - mesélte a beharangozó videóban Vitray Tamás, aki azt is eláulta, hogy az unokája, Jancsi is tagja annak a csapatnak, mellyel az a Csak ülök és mesélek című régi műsort újítják fel.