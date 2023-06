1Az előző rész, a 2008-as Indiana Jones és a kristálykoponya királysága végén Harrison Ford már-már jelképesen átadta a stafétabotot, azaz a nevezetes kalapot a filmben a fiát játszó Shia LaBeouf számára, mégsem lett az ifjú színészből új Indiana Jones. Ahogyan Chris Prattből és Bradley Cooperből sem, pedig az utóbbi években mindkettejük neve felmerült utódként. Végül Harrison Ford kijelentette, hogy ő játssza el újra és utoljára a kalandor régészprofesszort, és nem lesz itt semmiféle új Indiana Jones: "Ahogy én befejezem, Indy is befejezi. Ennyi."

2Ezzel a döntéssel az is biztossá vált, hogy (egyelőre) nem lesz semmi a Disney által korábban tervezett Indiana Jones-előzményfilmekből sem.

3Így végül összesen 5 Indiana Jones-filmből áll a széria, ami azért is érdekes, mert 1979-ben eredetileg 5 film elkészítésében állapodott meg a Paramount Pictures stúdió George Lucas-szal és Steven Spielberggel. Arra vélhetően maguk sem gondoltak, hogy ez 44 év alatt fog teljesülni.

4Az összes eddigi Indiana Jones-film egy vizuális poénnal indított, amiben a Paramount stúdió hegyet formázó logója alakult ált valami mássá a megelevenedő képen. Az ötödik film szakít ezzel a hagyománnyal, összefüggésben azzal, hogy időközben a Lucasfilmet felvásárolta a Disney stúdió, így a Paramount már csak kisebbségi résztvevője az új produkciónak.

5A nagy kihagyások ellenére az Indiana Jones-filmek meglehetősen szigorúan a történeteik idővonalát illetően. A kristálykoponya királysága például 1957-ben játszódik, A sors tárcsája pedig (nagyrészt) 1969-ben, és a két film készítése között is pont 12 év telt el.

6Harrison Ford 80 évesen játssza el Indiana Jonest az új filmben, ezzel pedig ő lett a legöregebb színész, aki valaha főszerepet játszott egy Disney stúdió által készített moziban.

7Harrison Ford napi 40 mérföldnyi biciklizéssel és rengeteg sétával hozta magát formába a szerepre, ami ráadásul egy félmeztelen jelenetet is megkövetelt tőle.

8De nem csak öregen láthatjuk a filmben Harrison Fordot, hanem néhány múltba visszapillantó jelenetben fiatalon is. Ezekhez a képsorokhoz digitálisan fiatalították meg az arcát, mesterséges intelligenciát is felhasználva minden olyan régi felvétel adatainak begyűjtésével, amiket a Lucasfilmnek forgatott, akár bekerültek a kész mozifilmekbe, akár nem.

9Ez az első és egyetlen olyan Indiana Jones-film, amit nem Steven Spielberg rendezett. A stafétát James Mangold (A nyughatatlan, Logan – Farkas, Az aszfalt királyai) vette át tőle, de Spielberg és George Lucas producerekként azért ott álltak a film mellett.

10A film főgonoszát, a Mads Mikkelsen játszotta náci tudóst egy valódi személyről, Wernher von Braunról mintázták. Von Braun a második világháború alatt Hitler egyik rakétamérnökeként tevékenykedett, később pedig a NASA kötelékében járult hozzá az amerikaiak holdra szállásához.

11Az új részben visszatér egy olyan bajtárs is, aki az első és harmadik filmben is segítette Indyt. A John Rhys-Davies játszotta egyiptomi Sallah számára már az előző film végi esküvőjelenetben is terveztek egy kameó felbukkanást, de azt a színész nem vállalta el, mondván, Sallah ennél többet érdemel.

12A főgonosz testőrét játszó, 218 centiméter magas holland testépítő-színész, Olivier Richters egy akciójelenetben véletlenül úgy eltalálta Harrison Fordot, hogy a sztár enyhe agyrázkódást szenvedett.

13Az összes eddigi rész zenéjét jegyző John Williams egy interjúban elárulta, hogy a film befejezését újra kellett forgatni, és ő is új dallamokat szerzett hozzá.

14A maga 2 óra 34 perces játékidejével ez minden idők leghosszabb Indiana Jones-filmje.

15Az Indiana Jones és a sors tárcsája díszbemutatóját a májusi cannes-i filmfesztiválon tartották. Az amerikai mozikba június 30-án, a hazai filmvásznakra egy nappal korábban, június 29-én kerül.