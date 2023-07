Vaják (The Witcher) 3. évadHazai netes bemutató: 2023. június 29. és július 27. (Netflix)

Két részletben, június 29-én és július 27-én teszi elérhetővé a Vaják 3. évadának epizódjait a Netflix, és epikus finálét is ígér a kardozós-szörnyes fantasysorozatból. De miért van szükség fináléra, ha már most tudható, hogy érkezik majd 4. évad is a sikerszériából, sőt animációs és spinoff-sorozatokkal is bővül a lengyel regényfolyamra és kultikus videojátékra épülő Vaják-univerzum? Azért, mert a címszereplő Henry Cavill távozik a produkcióból (a helyét majd a kisebbik Hemsworth-fivér, Liam veszi át), és a közismerten Witcher-rajongó sztár igazán a szívén viseli, hogy emlékezetes módon búcsúzhasson a nézőktől.

Mission: Impossible: Leszámolás – Első rész (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)Hazai mozis bemutató: 2023. július 13.

Ha van szerep, amivel összenőtt Tom Cruise alakja, akkor az a szuperkém Ethan Hunté: nem kevesebb, mint 28 éven és 8 filmen át jelentette-jelenti ő a Mission: Impossible főhősét, de igazából az egész filmszériát. Ez a 28 év és 8 film pedig úgy jön ki, hogy már beleszámoltuk mindkét Mission: Impossible: Leszámolás-mozit, hiszen egyszerre forgatták őket, egy történetet mesélnek, épp csak az egyikük most júliusban, a másik jövő nyáron érkezik majd a nézők elé.

Oppenheimer (Oppenheimer)Hazai mozis bemutató: 2023. július 20.

A kortárs mozi egyik legeredetibb alkotóját, Christopher Nolant közismerten érdeklik a tudomány határterületei, pláne, ahol azok az emberi lélekkel is érintkeznek, mint a Csillagok között, az Eredet vagy a Tenet esetében. Az új szuperprodukciójában egészen elképesztő névsorból álló szereplőgárdával meséli el annak a Robert Oppenheimernek a történetét, aki kulcsszerepet játszott az atombomba feltalálásában egy olyan korszakban, amikor a politika gyakran felülírta a tudomány és az emberi lélek szempontjait.

Barbie (Barbie)Hazai mozis bemutató: 2023. július 20.

Amikor először megjelentek a hírek arról, hogy a világ lányszobáinak leghíresebb játéka, maga a nevezetes Barbie-baba önálló mozifilmet kap, akkor valami nagyon csiricsáré szórakoztató termékre gondoltunk. Amikor kiderült, hogy a kortárs amerikai mozi egyik legígéretesebb alkotója, Greta Gerwig (Lady Bird, Kisasszonyok) rendezi, a főszerepekben pedig Margot Robbie és Ryan Gosling látható, akkor már sejtettük, hogy ez valami más. És tényleg az: egy kifordított, ironikus Barbie-történet, amiben a játékfiguráknak el kell hagyniuk a rózsaszín álomvilágukat.

Kísértetkastély (Haunted Mansion)Hazai mozis bemutató: 2023. július 27.

A címe alapján horrorfilmre gyanakodhatnánk, de sokkal inkább (horror)vígjáték és szabálytalan családi film a Disney stúdió nyári mozija, ami épp csak annyi borzongást kínál, ami még jól esik a júliusi hőségben. A többek között Danny DeVito, Owen Wilson, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis, Winona Ryder és Jared Leto nevével fémjelzett film történetében egy egyedülálló anyuka bérel fel furcsa csapatot, hogy segítsenek neki szellemteleníteni frissen megvásárolt ingatlanját.