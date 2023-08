Az eredeti neve Giuseppe

A filmvásznon a legtöbbször hűvös eleganciájú angol úriemberként láthatjuk a színészt, de valójában félig olasz, félig osztrák származású. Marco Giuseppe Salussolia néven született Londonban egy osztrák anyától és az olasz apától, akik azonban hamar elváltak. Az édesanyja ezután egyedül nevelte a fiát, akinek Mark Strongra változtatta a nevét, hogy könnyebben beilleszkedjen az angol közegben.

Németországban tanult jogot

Sokáig ügyvédnek készült, és nem csak Angliában, de Münchenben is tanult jogot egyetemi szinten. Utóbbiban segítségére volt az is, hogy az édesanyja révén folyékonyan beszéli a német nyelvet.

A legjobb nevű punk bandában zenélt

Egyetemista korában két punkzenekarban is közreműködött énekesként. Az egyik az Electric Hoax, a másik a Private Party nevet viselte – utóbbi a zártkörű rendezvény kifejezés angol megfelelője, amit akkor írnak ki egy helyre, ha nem fogadnak betérő vendéget. Strongék úgy gondolták, hogy az a lehető leginkább punk név, amivel még a nézőket is távol tartják.

Hálás a kopaszságáért

A húszas évei közepén kezdett el nagyon erősen kopaszodni, és egy rövid, reménytelen küzdelem után feladta a harcot a frizurája megtartásáért. Ezt először tragédiaként élte meg, és azt hitte, ezzel a színészi karrierjének is vége. De azzal kellett szembesülnie, hogy csak a romantikus szerepek maradtak el, aminek még örült is. Zsarut, rosszfiút, katonát, papot viszont annál többször kezdett el játszani.

Későn lett sztár

A brit színpadokon és tévés produkciókban már ismertnek számított korábban is, de a filmes karrierje igazán csak 40 felett indult be, főként Guy Ritchie és Matthew Vaughn filmjeinek köszönhetően. Mindkét rendezővel azóta is rendszeresen dolgozik együtt, és közeli barátságot is ápolnak egymással.

Magyar filmben is szerepelt

A karrierje egyik korai, kisebb mozifilmes szerepét hozta el A napfény íze című történelmi film, amiben Szabó István rendezői irányítása mellett formálta meg a főszereplő Sors család egyik tagját.

A legjobban Colin Firth oldalán szeret kémet játszani

A leggyakoribb filmes partnere Colin Firth, akivel már hat közös produkcióban (Egy férfi, egy nő és egy focicsapat, Suszter, szabó, baka, kém, Amnézia, 1917 és két Kingman-film) szerepeltek együtt. Ha pedig arról van szó, hogy milyen szerep a leggyakoribb Strong filmográfiájában, akkor egyértelműen a titkosügynök a nyerő: ilyen figurát alakított többek között a Hazugságok hálója, a Suszter, szabó, baka, kém, a Zero Dark Thirty, a Kódjátszma, a Kingsman-filmek, az Agyas és agyatlan, a Deep State – Háttérhatalom és legutóbb a Gyagyás gyilkosság 2. esetében is.

Egész életében ugyanott lakott

Észak-Londonban született, nőtt fel, és jelenleg is ez a lakóhelye. Itt neveli a két gyermekét is Liza Marshall tévés producerrel, aki szintén a környék szülöttje, így végképp semmi vágyuk a költözésre. Amikor nem dolgozik, Strong szeret teljesen hétköznapi életet élni, például metróval közlekedik.

Németre szinkronizálta a legjobb barátját

Pályakezdő színészként egy albérletben lakott Daniel Craiggel, aki azóta is a legjobb barátja, sőt mindkét gyerekének keresztapja is. Az Obsession című 1997-es film német szinkronjában pedig Strong szolgáltatta Craig hangját, mivel olyat kerestek, aki angol akcentussal beszéli a nyelvet.

Ő tájékoztatta a briteket a koronavírusról

Nagyon jellegzetes, mély, kellemes orgánummal rendelkezik, ezt pedig nem csak szinkronszerepekben kamatoztatja, de közszolgálatban is. Ő a hivatalos hangja Nagy-Britannia nemzeti egészségügyi rendszerének, és a COVID világjárvány idején is az ő hangján szólaltak meg a különböző központi tájékoztatások.