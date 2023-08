Egyszerre angol és amerikai

Híres arról, hogy gond nélkül tud váltani az angol és az amerikai akcentus között színésznőként, ez pedig a múltjából fakad. Chicagóban született, de kétéves korában a családja átköltözött Londonba, és egészen 11 éves koráig ott nevelkedett. Ezután visszatértek Amerikába, de London azóta is a kedvenc városa, és 2002 óta újra ott is él.

Igazi punk csaj volt

Középiskolában átesett egy erős lázadó korszakon, amikor drogozott, idősebb srácokkal és csajokkal randizott, punkzenét hallgatott, színesre festette a felnyírt haját és piercingeket lövetett. Az érettségi bankettjük éjszakáján le is tartóztatták, mert betört a sulijukba azzal a szándékkal, hogy beragasztózza az ajtók kilincseit.

A volt munkahelyén sört neveztek el róla

Az egyetemi és kezdő színésznői évei alatt a legkülönfélébb munkákból próbált megélni, ezek egyike pedig egy saját főzésű söröket is áruló kocsmában végzett felszolgálás volt. Miután világsztár lett belőle, a tiszteletére saját sört is főztek a helyen, amit azóta Gillien néven árulnak.

Hazudott az X-akták szereplőválogatásán

Mindössze 24 éves volt, amikor részt vett az őt később sztárrá tevő sorozat castingján, de 27 évesnek mondta magát. Úgy érezte, 24 évesen nem vennék őt komolyan az orvosi diplomával is rendelkező FBI-ügynöknő, Dana Scully szerepére.

Gyakran kerülnek elő ládák a forgatásain

Mindössze 160 centiméter magas, ami az X-akták esetében például 25 centis különbséget jelentett a főszereplőtársa, David Duchovny mellett. Ezt sok jelenetben úgy oldották meg, hogy Anderson almásládákon állt a felvétel közben.

Komoly hatással volt a tudományos életre

Róla nevezték el az ún. Scully-hatást, amit az X-akták műsorba kerülése és népszerűvé válása után figyeltek meg a tudományos életben. Az általa játszott ügynöknő karakterének hatására ugyanis kimutathatóan megugrott a természettudományos, orvosi és rendvédelmi pályát választó lányok száma.

Tévéepizódot neveztek el a lányáról

Az X-akták forgatásának kezdetén ismerkedett össze a látványtervező Clyde Klotz-cal, egy éven belül pedig már házasok és szülők voltak. A lányuk, Piper keresztapja a sorozat vezető producere, Chris Carter lett, aki a széria egyik epizódjának is a Piper címet adta. Andersonék frigye három éven át tartott, később 2004 és 2007 között még egy alkalommal megpróbálkozott a házassággal a dokumentumfilmes Julian Ozanne oldalán. Sokáig élt kapcsolatban az üzletember Mark Griffith mellett is, két gyereke született tőle.

Szenvedélyes műgyűjtő

Az X-aktákért kapott első fizetését egy David Blackburn-litográfiára költötte, és azóta komoly gyűjteményt épített fel képzőművészeti alkotásokból. Főként kortársakat vásárol, többek között Diane Arbus, Helen Levitt, Cindy Sherman, vagy Kiki Smith művei is megtalálhatók az otthonában.

Az öccse miatt is jótékonykodik

Élharcosa a daganatos megbetegedésekkel járó neurofibromatózis elleni küzdelemnek, aktivistaként és szóvivőként is segít pénzt gyűjteni a kutatások és ellátások finanszírozására. Ebben személyes motiváció is vezeti: az öccse, Aaron is ebben a betegségben szenvedett, és tragikusan fiatalon, mindössze 30 évesen hunyt el agydaganat következtében.

Női szexfantáziákból ír könyvet

Nem csak színésznőként, de íróként is sikeres. Jeff Rovinnal közösen jegyzi az Earthend Saga sci-fi regénytrilógiát, de magyarul is olvasható önsegítő könyvet is kiadott Mi nők címmel. A legújabb projektjét pedig idén jelentette be: a Dear Gillian (Drága Gillian) névre keresztelt vállalkozás keretében a világ minden táján élő nők szexfantáziáit várja levélben, hogy aztán ezekre alapozza az új könyvét.