Edoardo De Angelis olasz rendező Comandante (Parancsnok) című második világháborús tengeralattjáródrámájával kezdődik szerdán este a 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál. A mustra hivatalos programjában Reisz Gábor Magyarázat mindenre című nagyjátékfilmje is szerepel, a Biennale College Cinema szekcióban pedig Vermes Dorka első nagyjátékfilmje, az Árni lesz látható. A nyitó napon adják át a fesztivál Arany Oroszlán-életműdíját Liliana Cavani olasz rendezőnek és forgatókönyvírónak.

A 23 filmből álló versenyprogramban műsorra tűzik számos amerikai rendező, köztük David Fincher, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Michael Mann, Bradley Cooper és Wes Anderson új filmjét, de erős válogatás látható majd Európából, Latin-Amerikából és Ázsiából is. A mezőny Arany Oroszlán-fődíját odaítélő nemzetközi zsűrit Damien Chazelle, a Kaliforniai álom Oscar-díjas rendezője vezeti.

A megnyitón a versenyprogram Comandante című filmjét mutatják be. Ebből az alkalomból egy korabeli tengeralattjárót horgonyoztak le a Szent Márk térnél.



Reisz Gábor filmjét az A kategóriás fesztivál Orizzonti (Horizontok) elnevezésű szekciójában vetítik. A Magyarázat mindenre főbb szerepeiben Adonyi-Walsh Gáspár, Znamenák István, Rusznák András, Hatházi Rebeka, Sodró Eliza, Kizlinger Lilla és Urbanovits Krisztina láthatók.

Vermes Dorka első nagyjátékfilmje, az Árni egy vándorcirkusz mindeneséről szól, a Velencei Biennálé támogatásával készült.

Alberto Barbera, a fesztivál művészeti igazgatója a Reuters Televíziónak elmondta, hogy tisztában vannak azzal, hogy a hollywoodi színészsztrájk miatt sok amerikai színész nem vehet részt a fesztiválon, de a független filmek sztárjai ott lesznek. Ugyanakkor hozzáfűzte, hogy az amerikai színészek és forgatókönyvírók sztrájkja komoly hatással van a filmgyártásra.

"Ha a sztrájk elhúzódik, annak óriási, negatív hatása lesz a következő filmes évadra és díjszezonra is" - jósolta Barbera.



A velencei filmfesztiválról számos film kerül Oscar-közelbe, az elmúlt évek 11 rendezői Oscar-díjasa közül nyolc filmje debütált Velencében, köztük Chazelle Kaliforniai álom című alkotása is.



"Meglepődnék, ha David Fincher vagy Bradley Cooper vagy Sofia Coppola nem indulna idén az Oscarért" - mondta Barbera.



Fincher A gyilkos című thrillerrel szerepel a versenyprogramban, amelynek főszerepét, egy bérgyilkost, Michael Fassbender alakítja, Cooper a világhírű karmesterről, Leonard Bernsteinről szóló Maestróval érkezik Velencébe, amelynek főszerepét is eljátszotta a rendezés mellett, Coppola pedig az Elvis Presley feleségének memoárjai alapján forgatott Priscillát kíséri el a lagúnák városába.

A fesztivál legnagyobb érdeklődéssel várt filmjei között emlegetik még a Michael Mann rendezésében készült Ferrarit Adam Driverrel a címszerepben, továbbá a Mads Mikkelsennel forgatott The Promised Land című kosztümös életrajzi drámát, vagy Michel FrancoMemory című drámáját is Jessica Chastainnel.

A fesztiválon Woody Allen, Luc Besson és Roman Polanski új alkotásait szintén láthatja a közönség. Besson a Dogman - A kutyák ura című új filmjével, Allen a Coup de Chance című, első francia nyelvű munkájával, Polanski pedig The Palace című vígjátékával szerepel a fesztivál programjában.



A 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 9-én zárul.