Akad közöttük muzikális, vicces, szende, ártatlan, félelmetes, szigorú, esendő: a filmesek fantáziáját mindig is foglalkoztatta, mi minden rejtőzhet a fityula mögött, így aztán a legkülönfélébb történetekkel próbáltak meg ennek utánajárni. A szeptemberben a hazai mozikba érkező Az apáca II. apropóján listára gyűjtöttük a kedvenc filmes szerzetesnővéreinket.

A muzsika hangja (1965)

Ahhoz, hogy valakiből apáca váljon egy női szerzetesrend teljes jogú tagjaként, előbb novíciaként, vagyis afféle próbaidős újoncként kell bizonyítania a közösségnek. Adekvát hát, hogy listánk bevezető tétele is egy novíciáról szóljon, akivel kapcsolatban épp azt gyanítja az elöljárója, hogy talán nem neki való az apácaélet. Épp ezért nevelőnőnek küldi egy szigorú özvegy férfi és hét gyermeke mellé a második világháború előestéjén, az éneklés pedagógiai eszköze pedig nem csak a szívét lágyítja meg mindenkinek, de megteremti minden idők egyik leghíresebb filmes musicaljét is.

És megint dühbe jövünk (1978)

Nem kell ahhoz főszereplőnek lennie egy filmes apácának, hogy örökké emlékezetessé váljon. Susan nővér például alig néhány percre bukkan fel Bud Spencer és Terence Hill mellett ebben az örökbecsű vígjátékban, de azok annál emlékezetesebb pillanatok. Nem elég, hogy Charlie Firpo rendszeresen felveszi őt stopposként a kamionjába, miközben tetszeni próbál neki, de a nővér apácaruhája egy trükkös átverésben is szerepet kap, a történet végén pedig egy csoda juttatja az ő árváinak a nagy jutalmat.

Apócák a pácban (1990)

Kissé csalunk, ahogyan a film főszereplői is: férfi apácákról, pontosabban apácának öltözött bankrablókról van szó a Monty Python-tag Eric Idle eme komédiájában. Robbie Coltrane oldalán olyan lúzer bankrablókat alakítanak, akik az utolsó, nagy balhéjuk alkalmával menekülni kénytelenek egy apácazárdába, ahol szépen be is öltöznek, és elvegyülve próbálnak meg rejtve maradni az üldözőik előtt. A fityula pedig jótékonyan eltakarhatja ugyan a borostát, de semmi sem maradhat rejtve örökké.

Apáca-show (1992)

Mindössze két évvel az Apócák a pácban után érkezett a mozikba Whoopi Goldberg hasonló ötletre épülő zenés komédiája, ami aztán minden idők egyik leghíresebb apácás filmjévé vált. A történet énekesnő főhőse egy gyilkosság szemtanújaként szintén üldözők elől menekül, és szintén egy zárdában talán búvóhelyre. A nagyszájú és nagyvilági életmódhoz szokott díva szenved is rendesen az apácaruhában egészen addig, míg a zene révén meg nem találja a közös hangot a többiekkel – hogy A muzsika hangjával is akadjon közös motívum.

Ments meg uram (1995)

Susan Sarandon Oscar-díjat nyert annak az apácának az eljátszásért, aki nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a Sean Penn alakította halálraítélt utolsó napjainak útitársa és segítője legyen. A célja ezzel az, hogy megmentse a rettenetes bűnöket elkövetett és menthetetlennek tűnő férfi lelkét, közben pedig maga se maradhat változatlan egy a szorossá váló kapcsolat hatására.

A Magdolna nővérek (2002)

Írországot a közelmúltban számos olyan botrány rázta meg, amelyeket a katolikus egyház ottani működésének napvilágra kerülő titkai idéztek elő, és ezek egyike a Magdolna nővérek tevékenysége volt. Ezekhez az nővérekhez olyan fiatal lányokat adott be a családjuk, akik nem a társadalmi elvárásoknak megfelelően viselkedtek, „megestek". A sorsuk a „menhelyen" rabszolgaléttel és mindennapi megalázásokkal járt, a születendő gyermeküket pedig elszakították tőlük. A szintén nagy vihart kavart filmfeldolgozás három ilyen lány történetét követi végig az 1960-as években.

Kétely (2008)

Meryl Streep pont apácaként ne lenne zseniális? Pedig ebben a filmben olyan kemény karaktert alakít, mint talán egyetlen más filmjében sem: egy igazgatónőt, aki pedagógia eszközként leginkább a félelemben hisz. Keményen áll neki annak az ügynek is, amikor egyik, számára nem szimpatikus paptanárukat pedofíliával gyanúsítják, a bizonyítékok cseppet sem egyértelműek. De hát ugye ott vannak a „többiek", akik csináltak „ilyeneket", akkor ő miért ne tette volna? Pedig ez nem ilyen egyszerű.

Ida (2014)

A második világháború utáni Lengyelország fenekestül felfordult, titkokkal teli világába visz el minket ez a gyönyörű fekete-fehér képekben mesélő, fantasztikus főszereplői alakítást prezentáló Oscar-díjas alkotás. Ezt a bizonyos főszereplőt épp a titkok indítják útjára: megtudja, hogy igazából zsidó származású, akit a második világháború idején kisgyerekként az életben maradás miatt adtak apácák nevelésébe. Kénytelen szembenézni a múltjával, fordulóponthoz érve át kell értékelnie mindent, amit eddig hitt, ebben pedig a szerelemhez fűződő viszonya is benne foglaltatik.

Ártatlanok (2016)

Szintén Lengyelország, szintén a második világháború titkai, szintén apácák: ahogyan hazánkban, úgy a baráti lengyeleknél sem kímélték a bevonuló orosz katonák a lakosságot, tömeges nemi erőszakot követve el. Ennek apácák is áldozatául estek, és gyakran kilenc hónappal később a következmények is súlyosabbá váltak... Hogy mit lehet tenni egy ilyen nehéz helyzetben, pláne a kommunista hatalomátvétel árnyékában, arról a morális dilemmáról szól egy francia ápolónő alakján keresztül ez a nagyszerű filmdráma.

Az apáca II. (2023)

A filmes apácák nem csak ártatlanok, áldozatkészek, muzikálisak, viccesek avagy szigorúak tudnak lenni, mint azt a listánk eddigi tételei mutatják, hanem bizony rettenetesen félelmetesek is, ezt pedig horrorfilmek egész sora bizonyítja a mozitörténelem során. Legfrissebben az Apáca alakja, aki a Démonok között-széria 2016-os második részében bukkant fel először, azóta pedig a saját filmjeit is megkapta, és szeptember 7-től immár a második önálló filmjében látható a hazai mozikban.