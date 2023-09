„Férfi és nő. Hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar - a férfi nőt, a nő férfit." Karinthy Frigyes örökbecsű megállapítása a filmek világára is igaz, ahol számtalan alkalommal láthattuk már a két nem képviselőit egymással viaskodni. Toplistára gyűjtöttük a legemlékezetesebb példákat.

Nem félünk a farkastól (1966)

Egy film, amiben a házasság háború, az alkohol katalizátor, a kegyetlen fegyverek pedig a szavak. Mindez egyetlen éjszaka történéseiben sűrítve: Edward Albee híres színdarabjából Mike Nichols rendezett filmet 1966-ban, a főszerepben a kor álompárjával, azaz Elizabeth Taylorral és Richard Burtonnel, akiknek viharos kapcsolata több ponton rímelt a filmbeli történetre. Az egymást maró, alkoholista középkorú házaspár vendégül lát egy frissen egybekelt fiatal párocskát, az éjszaka során felszínre kerülnek a házasságaikat feszítő legkínzóbb problémák, ők pedig nem félnek közben lelkileg is alaposan meggyötörni életük párját.

Kramer kontra Kramer (1979)

Egy anya, aki otthagyja a családját. Egy apa, aki felelőtlen férjből kénytelen gondoskodó szülővé válni a kisfia mellett. Egy anya, aki visszatér, és vinné a gyereket a nagy erőfeszítésekkel nélküle is működőképessé tett csonka családból. Mit lehet ilyenkor tenni? Kinek az oldalán áll az igazság? Miben különbözik a jog és az erkölcs igazsága? Mi a legjobb a gyereknek? Ezeket a nehezen megválaszolható kérdéseket járja körbe ez az öt Oscar-díjjal elismert filmklasszikus, Dustin Hoffman és Meryl Streep örökérvényű alakításaival.

Rózsák háborúja (1989)

Jó, ha időnként nevetni is tudunk a küzdelmeinken, így a nemek harcán is. A Rózsák háborúja az egyik legviccesebb film a listánkon, de azért a nézése közben nem mindig tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessünk ennek a házaspárnak a történetén, akiknek a viszonya végül konkrét háborúskodásba torkollik a közös otthon fedele alatt. Michael Douglas és Kathleen Turner a jóban-rosszban mindkét felét megtapasztalja a másik mellett, igaz utóbbit már egymás nyakának kitekerésével igyekeznek megélni.

Csapd le csacsi! (1990)

A közös otthon a csetapaté tétje és terepe ebben a groteszk magyar kultfilmben is. A Pap Vera és Gáspár Sándor alakította ifjú házaspár épp álmai házát építi a saját kezével, amikor egy nemibeteg-gondozóból érkező teszteredmény kirobbantja köztük a háborúskodást. „Az a te bajod, hogy sokat voltál vidéken, nem fejlődött ki az agyad." — mondja kedvesen a férj a feleségnek a rendszerváltáskori hazai történetben, miközben a szomszédban egy őrült munkásőr készül a kommunizmus visszatérésére.

Elemi ösztön (1992)

Az erotikus thrillerek örök klasszikusában a nemek harca szó szerint értendő: itt a küzdelem időnként tényleg fizikai, a gyönyörért és az életért egyaránt. Sharon Stone és a villantós jelenete ezzel a filmmel lettek világhírűek, Michael Douglas ekkor volt a csúcson, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Az Elemi ösztönben egy írónő és egy zsaru gabalyodik össze: előbbit jégcsákányos gyilkossággal gyanúsítják, utóbbi nyomoz utána, majd az ölés és az ölelés cseppet összekeveredik.

Kegyetlen bánásmód (2003)

A nemek harcának legtipikusabb megjelenési formája a válóper. Egy válás pedig mindig kegyetlen, és központi kérdés benne a bánásmód, mely kérdést legtöbbször a válóperes ügyvédek teszik fel. A Coen testvérek eme fekete humorú szatírájában George Clooney a válóperes ügyvédi szakma legjobbja, aki nem hisz a házasságban és nem hisz a nőknek. Így a Catherine Zeta-Jones alakította aranyásónak sem, aki pénzes férfiak házasságon keresztüli kifosztásából él. Ha ők ketten egymásra találnak, akkor sosem tudhatják, épp ki ver át kicsodát, ki őszinte és ki nem, és mi fog épp következni. Talán épp ezért szeretnek egymásba.

Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? (2003)

A kétezres évek egyik legnépszerűbb romantikus vígjátékában nem csak férfi és nő áll szemben egymással, de két fogadás is. A Matthew McConaughey alakította sármőr arra fogadott, hogy 10 nap alatt bármilyen nőt meg tud szerezni. A Kate Hudson játszotta felvágott nyelvű újságíró arra tett vállalást, hogy 10 nap alatt a szakításba tud kergetni egy férfit. Mivel pedig egy romantikus komédiában járunk, nekik kettejüknek találkozniuk kell, és ami utána következik, az rendkívül szórakoztató.

Mr. & Mrs. Smith (2005)

A nemek harca témájának könnyedebb és humorosabb feldolgozására példa ez az akciókomédia, amiben a 21. század elejének álompárjának tagjai, azaz Angelina Jolie és Brad Pitt is összejöttek egymással, miközben bérgyilkos házaspárt alakítottak. A sztori boldog hitvesei nem ismerik egymás titkos foglalkozását egészen addig, míg a rejtélyes megbízóiktól azt a küldetést nem kapják, hogy egymást tegyék el láb alól. Némi családi csetepaté eredményeképpen aztán egyre kevesebb dolog marad titkos közöttük.

A nemek harca (2017)

Nem maradhat le listánkról a film, aminek még a címe is az, ami a cikkünk témája, ráadásul egy valóban megtörtént, szintúgy a nemek harcaként beharangozott eseményről szól. Ez az 1973-as teniszmeccs az akkori női világelső, nem mellesleg harcos feminista Billie Jean King, és a már pályája csúcsán messze túl levő, de annál nagyobb szájú, nem mellesleg büszke macsó Bobby Riggs között zajlott, persze a média óriási felhajtása közepette. A jeles eseményt megértésre törekvő humorral feldolgozó filmben Emma Stone és Steve Carell alakultak át emlékezetes módon teniszezőkké.

Házassági történet (2019)

A kortárs amerikai független film egyik legjelesebb alkotója, Noah Baumbach A tintahal és bálna című rendezésében a szülei házasságának végét dolgozta fel a maga módján. A Házassági történetben pedig újra visszatért a témához, de már a saját vonatkozó élményeihez nyúlva. Az elmúlt évek egyik legérzékenyebb és legokosabb filmjében Scarlett Johansson, Adam Driver és Laura Dern is akkorát alakított, hogy az Oscar-gálán is jelenésük lett, utóbbi pedig el is hozta onnan a díjat a kegyetlenül gyakorlatias válóperes ügyvédnő szerepéért.