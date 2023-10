Szinte nincs ember, aki ne látta volna Reese Witherspoont a Dr. Szöszi című film Elle Woods karakterében. A vígjáték hatalmas népszerűségre tett szert, így elkészítették a második részt is, amelynek Witherspoon már a producere is volt. A színésznő a vagyonának nagy részét természetesen a szerepeivel kereste , de van egy zseniális módszere, amivel anélkül gyarapíthatja a vagyonát, hogy kamerák elé kelljen állnia.

Bár a Dr. Szöszi második része nem volt olyan sikeres, mint az első, így is több mint 125,9 millió dollárt hozott. Ebből a tapasztalatból kiindulva Witherspoon 2012-ben megalapította a Pacific Standard elnevezésű produkciós cégét is. Reese volt az egyik pruducere például a nálunk is nagy sikerű Hatalmas kis hazugságoknak, amelyben szerepelt is.

Reese-nek egyébként az a trükkje, hgy nem várja meg, amíg egy regényt kiadnak, hanem már a megjelenés előtt - a kiadókkal megbeszélve - népszerűsíti őket a könyvklubján keresztül.

A több mint 2,5 millió előfizetőt számláló könyvklubja egyrészt tesztközönség is, a tagok segítenek neki abban, hogy mely művek megfilmesítéséért szálljon ringbe - írja az Unilad.

Úgy tudni, Witherspoonnak ilyen lenyűgöző módon sikerült hozzáférnie Gillian Flynn Gone Girl (Holtodiglan) című regényéhez, mielőtt az 2012-ben a polcokra került. A lebilincselő thrillert David Fincher rendezte, a producere Witherspoon volt: a 2014-es film több díjat is nyert, és óriási sikert aratott (valamint sok pénzt hozott a kasszába).