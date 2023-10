Félig dán

A vezetékneve nem véletlenül hangzik skandinávnak: 1958. október 20-án New Yorkban egy amerikai anya és egy dán apa gyermekeként jött világra. De a nagyszülei között akadt egy norvég és egy kanadai is.

A gyerekkorát Dél-Amerikában töltötte

Nem sokkal a születése után a családja elhagyta az Egyesült Államokat, és az édesapja munkája miatt Dél-Amerikába költöztek. Venezuelában és Argentínában is éltek, Viggo Mortensen itt járt iskolába és nőtt fel. Már 11 éves volt, amikor a szülei elváltak, és ekkor az édesanyjával együtt költözött vissza New Yorkba.

Dokkmunkásként és virágárusként is dolgozott

Az egyetem elvégzése után a gyökereit és az életcélját kutatva Dániába költözött. Verseket és novellákat írt, miközben többek között kamionsofőrként, dokkmunkásként és virágárusként tartotta el magát. 24 évesen az akkori barátnője kedvéért költözött vissza New Yorkba, de még ekkor is íróként próbálkozott először, a színészkedés csak utána jött.

Kilenc nyelven beszél

Anyanyelvi szinten megy neki az angol mellett a spanyol, a dán és a francia is. De akkor sem jön zavarba, ha katalánul, norvégul, arabul vagy svédül kell megszólalnia – az 1980-as téli olimpia idején például a svéd hokicsapat tolmácsaként dolgozott.

Kivágták az első két filmjéből

A Második műszak és a Kairó bíbor rózsája lett volna az első két mozifilmje, de hiába játszotta el a jeleneteit a forgatásokon, a végleges verzióban azok már nem szerepeltek. Erről pedig nem szólt neki senki, így miután elküldte az egész családját a moziba, tőlük kellett megtudnia a rossz hírt. A második eset után Mortensen édesanyja már aggódni kezdett, hogy talán nem is mond igazat, és drogos lett belőle.

Nem őt szerződtették Aragorn szerepére

Noha már 1985-ben bemutatkozott a filmvásznon A kis szemtanúban, de Viggo Mortensen csak másfél évtizeddel később vált sztárrá A Gyűrűk Ura-trilógia révén. Pedig eredetileg nem is őt, hanem Stuart Townsendet szerződtették Aragorn szerepére, akinek a helyére az utolsó pillanatban kellett beugrania egy nagyon hosszú és távoli forgatásra. Először nem is vállalta el, de a fia nagy rajongója volt Tolkien regényeinek, és miatta végül belement.

Több sérülést is összeszedett a Gyűrűk ura forgatásán

Egy forgatási szünetben szörfölni ment az új-zélandi óceánpartra, közben pedig olyan csúnyán megütötte magát, hogy az arca felduzzadt, és a film móriai jeleneteiben ezért mindig csak bal oldalról látható. Egy akciójelenet felvétele során a fogából tört le egy darab, de nem akart emiatt leállni, és megkérdezte a stábot, hogy kinél van ragasztó átmeneti megoldásként. A leghíresebb esetet pedig az jelenti, ami a filmben is látható: két lábujja törött el, amikor dühösen belerúgott egy földön fekvő sisakba, az ezt követő ordítása pedig a valódi fájdalomnak is szólt.

Nem csak a filmekben szeret lovagolni

Képzett lovas az argentin gyerekkor óta, és a filmjeiben nem is engedi át a kaszkadőröknek a lovaglós jeleneteket. Sőt, a Gyűrűk ura és a Hidalgo – A tűz óceánja forgatásai után is megvásárolta azokat a lovakat, amiken a kamerák előtt ült.

Spanyolországban van az otthona

1987-ben egy forgatáson találkozott az énekesnő Exena Cervenkával, aki a felesége és egyetlen gyerekének édesanyja is lett. A kapcsolatuk 11 év után ért véget, de máig közeli barátságot ápolnak. Mortensen jelenlegi párja a spanyol színésznő Ariadna Gil, akivel már 2009 óta tart a kapcsolatuk, és elsősorban Madridban élnek.

Igazi művészeti multitálentum

Viggo Mortensen nem csak színészként alkot folyamatosan, de több művészi ágban is. Az írással sosem hagyott fel, és számos kötete jelent meg, főként versekkel. Jónéhány jazzalbumon közreműködött muzsikusként, de a képzőművészetben is aktív fotósként és festőként is: például a Tökéletes gyilkosság című filmjében látható falfestményt is ő készítette.