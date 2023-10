Az 1998-ban elhunyt zenészlegenda, Frank Sinatra lánya, Tina megbánta, hogy nem ápolt jó viszonyt édesapjával, aki elhagyta őket. Úgy érzi, ma már mindent másképp csinálna és valószínűleg az apja is - de már késő.

Tina, Frank Sinatra első házasságából született, két testvére volt, Nancy és Frank. A szerelmi ügyeiről híres zenész 1950-ben hagyta el őket és1998-ban bekövetkezett haláláig még háromszor házasodott.

Mielőtt meghalt, apa rettenetes bűntudattól szenvedett – emlékszik vissza a 75 éves Tina.

Az élete végén beszéltem vele, azt mondta, nagyon sajnálja, amit velünk tett. Azt hiszem, téged bántottam a legjobban, mert olyan fiatal voltál – idézi apját. Azt mondta, sajnálom Galamb – ezt a becenevet adta nekem.

Tina és apja között a zenész negyedik felesége, Barbara Marx miatt mérgesedett el a viszony. Nagyon függött a mostohaanyámtól. Manipulálta őt – idézi Tinát a Mirror.

Nem tetszett, ami közöttük folyik, olyannyira, hogy egy évig nem beszéltem vele. És ezt az évet életem végéig bánni fogom. Apám 50 éves koromban, anyám pedig 70 éves koromban halt meg, azóta sokat gondolok arra, amiket nem mondtam nekik vagy kérdeztem meg tőlük.

Most arra kérem az embereket, hogy ne legyenek olyanok, mint én és használják ki a szüleikkel töltött időt, amennyire csak tudják – mondta el.

Tina most a Sinatra The Musicallel tiszteleg édesapja előtt, amelynek nemrég volt a világpremierje. A darab Frank Sinatra munkássága mellett a magánéletének egy szeletét is feldolgozza, a főszereplője pedig Matt Doyle.

