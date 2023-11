Balázs Fecó a koronavírus szövődményeibe halt bele 2020. november 26-án. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész hatalmas űrt hagyott maga után a magyar zenei életben. A zenész sírjához a Ripost látogatott ki, azt írják, jól látszik, hogy az emlékhelyet rendszeresen gondozzák. Szinte minden nap megjelenik ott egy rajongó, aki mécsest gyújt, és egy Fradi szurkolói sál is jelzi, hogy Fecót nem feledik, sírja zarándokhellyé vált.

Fecó kollégái is rendszersen kilátogatnak a sírhoz, így teszt Zalatnay Cini is, akit különösen megviselt barátja elvezstése. Nem csak kollégák, bizalmasok is voltak.

„Sokszor álltunk egy színpadon, rengeteget dolgoztunk együtt és korszakokon átívelő barátság szövődött közöttünk. Az utolsó években ugyan már csak nagyon ritkán találkoztunk, de telefonon sokszor beszéltünk. Ismertük egymás titkait, félelmeit, örömét és bánatát. Természetes hát, hogy minden héten őt is meglátogatom és mesélek is neki mindenről, amiről azt gondolom, hogy odaátról is érdekelheti" - nyilatkozta korábban az énekesnő.