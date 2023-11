Űrcowboyok (2000)

Létezik menőbb időskori kihívás, mint megmenteni a világot? A listánkon nem véletlenül kétszer is szereplő Clint Eastwood rendezésében és főszereplésével készült ez a film, amelyben egy Földre zuhanni készülő műhold tragédiáját az egyedül hozzáértő nyugdíjas szakiknak kell elhárítania az űrben. Az Űrcowboyok ráadásul olyan tudományos pontossággal (na meg szívvel és humorral) készült, hogy a NASA űrhajósai közül sokaknak ez a kedvenc filmje.

A bakancslista (2007)

Cikkünk témájában alapfilmnek számít ez a népszerű komédia, aminek hősei a legkevésbé sem vidám okból kezdenek öregkori virgonckodásba. Hisz olyannyira igaz a „sosem késő" elve, hogy még a biztos halál árnyékában is el lehet kezdeni megvalósítani az ember élete vágyait – mint ebben a filmben azt Morgan Freeman és Jack Nicholson közösen teszi, miután kénytelenek szembenézni vele: nincs nekik sok hátra.

Fel! (2009)

Nem világot felfedező kalandnak, hanem a világból való kivonulásnak szánja a Pixar stúdió egyik legimádnivalóbb animációs filmjében a főszereplő apóka a cselekményt beindító tettét. Hisz a vén Carl Fredricksen élete szerelmének halála után lesz annyira morcos, hogy egy csomó léggömb segítségével inkább világgá is megy. Amivel nem számol, az a mellette ragadó cserkészfiú, neki viszont aztán élete kalandját köszönheti.

A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt (2013)

Ez a film a tökéletes példa rá, hogy az életkor csak egy szám, és hogy akár a századik születésnapon sem késő újrakezdeni. Így teszi ezt ennek a svéd filmnek a főszereplője is, amikor az őt köszöntő unalmas ünnepség alatt inkább kimászik az ablakon, és eltűnik. Amíg pedig mindenki őt keresi, és követhetjük a szökevény kalandjait, visszatekintésekben tanúi lehetünk a valószerűtlenül mozgalmas életének is.

Vén rókák (2017)

Az öregkori kalandokról szóló filmek kiváló alkalmat szolgáltatnak arra, hogy veterán színészlegendákat csatasorba állítsanak, akár többet is egyszerre. Mint a Vén rókákban a Michael Caine, Morgan Freeman és Alan Arkin alkotta öregfiúk-álomcsapatot, akik ezúttal olyan nyugdíjas barátokat játszanak, akiknek a bank el akarja venni a pénzét, így aztán elhatározzák: kirabolják az.

A csempész (2018)

Clint Eastwood lassan már évtizedek óta bizonyítja azt a kamerák előtt és mögött is, hogy öreg ember nem vén ember. A csempészt például 88 évesen hozta tető alá, és nem csak a főszerepet játszotta el, de maga is rendezte ezt a megtörtént esetből készült öregkori remeket. A mexikói drogkartellnek 90 évesen dolgozni kezdő, és extra sikeres csempésszé váló egykori virágkertész sztorija pedig így igazán különleges élmény lett.

Az ember, akit Ottónak hívnak (2022)

Már a svéd eredeti is kiválóan sikerült, Tom Hanks pedig amerikai változatban is sikerre vitte a mogorva Ottó történetét, aki számára özvegy nyugdíjasként az élet már nem kínál semmit. Legalábbis ő így látja, és ennek megfelelően is viselkedik másokkal – de mint mindig, idővel kiderül, hogy mennyiféleképpen is lehet látni a dolgokat, és ez mennyi mindent meghatároz. Tom Hanks pedig nem tud annyira goromba és zsémbes lenni, hogy közben ne legyen szerethető is, és ez a kettősség aztán remekül működtesse az egész filmet.

Mrs. Harris Párizsba megy (2022)

Ebben a sikerkönyvből készült bájos brit vígjátékban a csodás Lesley Manville alakította főhősnő úgy dönt, hogy a takarítóként végigmelózott évtizedek után elég a londoni szürke életből, és ő márpedig legalább egyszer elutazik Párizsba. Sőt nem csak elutazik oda, de ott vesz is magának egy igazi Dior ruhát. Persze semmi nem úgy alakul, ahogyan várja, de Párizs többek között a meglepetések városa is. És az élet varázsáé.

Indiana Jones és a sors tárcsája (2023)

Időskori kalandok témában külön kategóriát képeznek azok a filmek, amelyekben egy-egy legendás mozihős tér vissza a nyugdíj után is ahhoz, amihez a legjobban ért. Így tette ezt Harrison Ford is, amikor idén utoljára csapta a fejébe a legendás kalapot, és fogta kezébe azt a bizonyos ostort, hogy kincsek után kutasson, és egyben összegezze Indiana Jones mozis pályafutását is.

A csodák útján (2023)

November 9-től vetítik a hazai mozik ezt a sztárszínésznők egész sorát (Maggie Smith, Kathy Bates, Laura Linney) felvonultató csodás ír-angol „road movie"-t, melynek munkásosztálybeli hősnői pont a csodák helyére, a franciaországi Lourdes-ba utaznak. Méghozzá egy egyházi tehetségkutató verseny megnyerése révén, a már magával az utazással is csodát átélve, hiszen korábban egyikük sem hagyta el soha életében a jó öreg Dublint.