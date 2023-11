Sztárcsaládból jön, íróként a legsikeresebb, büszke a törött orrára, és súlyos depresszió után sikerült visszatérnie. 55. születésnapját ünnepli a hollywoodi sztár, Owen Wilson, akiről összegyűjtöttünk egy csokornyi olyan érdekességet, amire hozzá hasonlóan te is azt fogod mondani: „Wow!".

A sztártesóival mindannyian viselik az anyjuk nevét is

Három gyerek, három fiútestvér született a Wilson családban, és mind a három ugyanazt a középső nevet kapta: az anyjuk lánykori vezetéknevét, a Cunningham-et. Owen Cunningham Wilson, Andrew Cunningham Wilson és Luke Cunningham Wilson mindannyian sikeres szórakoztatóipari karriert mondhatnak magukénak, Owen és Luke igazi hollywoodi sztárként, Andrew pedig rendezőként és színészként.

Texasi, de nem úgy

Texas államban született és nőtt fel, sőt gyakran hivatkozik is az identitása és az akcentusa kapcsán a déli államra. A kulturális gyökerei azonban máshova nyúlnak: a családja igazi ír-amerikai família, akik csak nem sokkal a születése előtt költöztek az északkeleti Massachusetts-ből a déli Texasba, ahol még az is furcsának számított, hogy a katolikus vallást gyakorolják.

Sosem akart színész lenni

A gyerekkori álmai között egyáltalán nem szerepelt a színészi szakma. Amikor az első filmjét bemutatták, akkor épp azt tervezte, hogy elmegy tengerészgyalogosnak. Magára még mindig sokkal inkább íróként, mint színészként gondol, akinek a színészkedés miatt kevés ideje jut az írásra. Igaz, a legnagyobb szakmai sikerét sem színészként érte el: az egyetlen Oscar-jelölését a Tenenbaum, a háziátok társforgatókönyvírójaként gyűjtötte be.

Az egyetemi haverjával készíti máig a filmeket

Az austini University of Texas diákjaként ismerkedett össze a szintén oda járó Wes Andersonnal, akivel azóta is tart a barátságuk. Együtt hozták össze a Petárda című filmet, ami mindegyikük karrierjét beindította, és Wilson azóta is szerepelt a kultrendezővé váló Anderson szinte összes filmjében.

Büszke a törött orrára

A karakteres orra az egyik védjegye, a formája pedig nem véletlenül olyan furcsa. Középiskolás korában kétszer is eltörte focizás közben, és kissé ferdén forrt össze. Amikor hollywoodi színész lett, felajánlották neki az orregyenesítő szépészeti beavatkozást, de ő ragaszkodott a megszokott ferdeséghez.

Tagja egy híres hollywoodi társaságnak

Oszlopos tagja a híres hollywoodi Frat Pack ('Tesó Falka') csapatnak többek között Will Ferrell, Jack Black, Ben Stiller, Vince Vaughn, Steve Carell, és persze Luke Wilson társaságában. A csapat neve a sokukat felvonultató Sulihuligánok című filmből származik, a tagok pedig nem csak szeretik együtt meghódítani a hollywoodi éjszakai életet, de egymás filmjeiben is nagyon gyakran felbukkannak. Ben Stillerrel például nem kevesebb, mint 12 közös filmet készített eddig Wilson.

Súlyos depresszió után kísérelt meg öngyilkosságot

2007 augusztusában öngyilkossági kísérletet követően került kórházba. Emiatt lemaradt a Trópusi vihar című filmről is, amiben Matthew McConaughey vette át a szerepét. Az esetet követően igyekezett távol maradni a nyilvánosságtól, évekig nem adott interjút. Csak 14 évvel később beszélt először erről a nehéz időszakról, és arról, hogy a fivére, Andrew támogatta a felépülésben.

Védjegyévé vált egy szó

Pontosabban egy reakció, amit egy szóval fejez ki, és aminél persze lényeges, hogy olyan „owenwilsonosan" mondja. Szinte minden filmjében akad ugyanis olyan pillanat, amikor rácsodálkozik valamire egy „Wow!" kíséretében.

A személyi edző barátjától született gyereke

Nem a hosszú kapcsolatok híve, sosem volt házas, és a három gyereke három különböző nőtől született. Először 42 évesen lett apa, az akkori barátnője, Jade Duell révén. Három évvel később született meg a második gyereke Caroline Lindquist személyi edzőtől, aki még csak a párja sem volt, hanem egy közeli barátja (és férjezett nő a teherebe esés idején). A harmadik gyereke 2018 októberében született Varunie Vongsviratestől, aki azóta már szintén csak exbarátnőnek számít.

Egy isten oldalán utazik az időben

Legutóbb a nyáron bemutatott Kísértetkastélyban láthattuk őt a mozivásznon, a kisképernyőn pedig jelenleg is fut a Loki című sorozat második évada, amiben társfőszereplő Tom Hiddleston mellett. De már előkészületben vár a Lips Like Sugar című filmje is, ami egy 1984-es Los Angeles-i olimpia idején játszódó thriller lesz.