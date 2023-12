A mai Lövölde tér ugyanúgy két kerület, a VI. és a VII. határán helyezkedik el, mint a belé torkolló Király utca. A környék a 18. században kezdett el betelepülni, korábban csak majorságok álltak errefelé. De még akkor is ritkásan lakott területnek számított, amikor 1840-ben megépült a nevét adó díszes épület – ami épp azért itt épült meg. De mi is volt ez az aztán mindössze 50 évig álló Lövölde?

Egészen a 19. századig nem létezett a városokban olyasfajta szervezet, mint manapság a rendőrség, ezért aztán (részben) a polgárok feladata volt a rend fenntartása is. A különböző városi céhek olyasfajta szolgálatot is elláttak, mint amilyen manapság a polgárőrség, csak épp ezt felfegyverezve tették. Emellett pedig háború esetén a város katonai védelméből is ki kellett venni a részüket, ezért aztán minden tagnak tudnia kellett használnia a fegyvereket.

...aki az első, május 20-ra hirdetett lőgyakorlattól távol marad, 6 tallér bírságot fizessen"

I. Lipót 1701-ben királyi rendeletben kötelezte a céhek tagjait, hogy minden héten egyszer lövészetre járjanak, Mária Terézia pedig 1740-ben ezt kiterjesztette minden felnőtt férfipolgárra, és minimum egy éves „kiképzésre". Sokáig ezeket a lőgyakorlatokat a városokban úgy oldották meg, hogy a városfal melletti várárokban puffogtattak, ami a hangot és az eltévedő lövedékeket is felfogta valamelyest. De idővel felmerült az igény valami ennél praktikusabb és pláne polgáribb megoldásra, és létrejöttek a lövöldék, vagy lövőházak – az első ilyen budai intézmény emlékét is utcanév őrzi a Széll Kálmán tér mellett.

Ezek az intézmények aztán idővel már nem csak lőgyakorlatoknak adtak helyet, de kávéházaknak, éttermeknek, társalkodó és tánctermeknek is, körülöttük nem egyszer parkokkal, szóval a társasági élet igazi központjaiként működtek.

Pesten az első ilyen lövölde a város fala mellett állt a Hatvani kapunál, körülbelül a mai Astoria helyén. A fából készült lövöldét 1776-ban alakították át kőépületté, de ebben az új formájában nem sokáig működött. A város terjeszkedése, a városfalak bontása és új utcák kialakítása miatt költöznie kellett az intézménynek, és 1789-ben már új helyen nyílt meg: a mai Vámház körút belső oldalán, körülbelül félúton a Fővám és a Kálvin terek között. (Az itt húzódó Királyi Pál utca neve sem véletlenül volt korábban Puskás utca és Lövöldöző utca.) Először egy ideiglenes épületben működött, majd 1824-ben nyílt meg Hild József ötlete és Zambelli András tervei nyomán az a díszes Lövölde, amit sokan a korabeli Pest legszebb épületének tartottak.

Az 1838-as nagy pesti árvíz azonban elpusztította ezt az épületet is, és amikor újra felhúzták, akkor már a helyét is megváltoztatták, hiszen a belvárosi terület kellett a bérházaknak. Így került a mai Lövölde térre 1840-ben, és hogy milyen nagyra tartották a korábbi épületet a városlakók és az építész szakma is, azt jól jelzi, hogy szinte változatlan formában húzták fel az új helyén. Maga a tér 1874-ben kapta meg a Lövölde tér nevet, és azután már nem sokáig állt itt a névadó épület: 1890-ben lebontották, ismét csak kellett a hely az új bérházaknak, és az idők változásával az eredeti funkcióját is elvesztette már.

A Lövölde tér számos híres művészt is megihletett. 1899-től Krúdy Gyula lakott az egyik sarokházában, és így írt az ablakából elétáruló látványról:

a Lövölde tér mégis különös hangulatokat kelt életre, ha valaki csöndes ablakból, beteges télen és egy ó-regényt félretéve nézdeli a városnak ezen kedves részletét."

A Lövölde tér címet viseli Kern András egyik leghíreseb dala is, ami egy szomorú szerelem emlékét köti össze a környékkel, és amit később a Budapest Bár is feldolgozott.

De a kortárs magyar irodalom sem maradt itteni emlék nélkül, Parti Nagy Lajos 2003-as verse is a Lövölde tér címet viseli:

„Üres a luggadt, szélsepert ég,

Lövölde tér, ősz, szürkület,

a bősz platánok mind leverték

már mérgüket és enyvüket,

a lombjuk tarlott és süket,

csak lóbázzák a koraestét,

keserű, elhányt terhüket,

Baka Pistát ma eltemették,

a vers segít kimondanom,

holnap temetik Csorba Győzőt,

fekszik majd a ravatalon,

Lövölde tér, minden napom

falhoz állítja az előzőt,

bábút egy lőgyakorlaton."

