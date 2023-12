A Brad a középső neve rövidítése

William Bradley Pitt néven született 1963. december 18-án az oklahomai Shawnee városában. Az édesanyja nevelési tanácsadóként dolgozott, az édesapja egy fuvarozó vállalat menedzsere volt.

Újságíró akart lenni

A Missouri Egyetemen újságírás szakra járt, azon belül pedig a marketingre és a hirdetésekre specializálódott. A diplomázáshoz már csak két tantárgya hiányzott, amikor otthagyta az iskolát, és Kaliforniába költözött a színészi karrierjét építeni.

Speciális kapcsolat fűzi a sztriptíztáncosokhoz

Los Angelesben sokáig a küszködő fiatal színészek életét élte, mindenféle alkalmi munkákat vállalva. Így például óriási csirkének öltözve szórakoztatta a vendégeket egy étteremben, hűtőszekrényeket pakolt, és sztriptíztáncosokat házhoz szállító limuzinsofőrként is dolgozott.

A Dallasban is szerepelt

Brad Pitt a Dallasban? Igen, megtörtént: a híres-nevezetes texasi szappanoperában ráadásul visszatérő szereplő volt 1987-ben és 1988-ban, négy epizódban is alakította a Randy nevű karaktert. Híressé viszont csak a Thelma és Louise című 1991-es film epizódszerepe révén vált, amikor jóképű simlis stopposként csábította el Geena Davist.

Az első filmje elveszett a jugoszláv polgárháborúban

Karrierje első rendes szerepét egy mozifilmben az 1988-as A hold fia című nemzetközi koprodukció hozta el, amiben egy fiatal amerikait alakított, aki az Adriára utazik a családjával egy ritka gyógymód után kutatva. A filmet Jugoszláviában forgatták, ahol a vágási munkálatok idején kitört a polgárháború, és elvesztek a film felvételei. A leforgatott anyagok csak 1996-ban kerültek elő, és ekkor lehetett belőlük kész filmet összeállítani.

16 éves lánnyal élt együtt

Méghozzá felnőttként, sőt már félig-meddig befutott színészként. Az a bizonyos 16 éves lány Juliette Lewis volt, aki a 26 éves Brad Pitt-tel a Too Young to Die tévéfilm forgatásán ismerkedett össze, és ezt követően négy éven át alkottak egy párt.

4 millió dollárt keresett a gyereke első fotóival

Kétszer élt házasságban, mindkétszer öt éven át és hollywoodi sztárral: Jennifer Aniston 2000 és 2005, Angelina Jolie 2014 és 2019 között volt a felesége. Utóbbi kapcsolatban hat gyerek is a társuk volt, részben örökbefogadottak, részben közösen összehozottak. Az álompár első közös gyerekét, Shiloh-t persze óriási érdeklődés övezte, és a róla készülő első fotók jogait 4,1 millió dollárért adták el, a pénzt később jótékony célra fordították.

Nem színészként nyert először Oscart

Eddig hétszer jelölték a legrangosabb filmes díjra, és első alkalommal 2014-ben nyerte el, a 12 év rabszolgaság egyik producereként. De azóta azért már egy színészi Oscart is kapott, a Volt egyszer egy... Hollywoodban nyújtott ütős alakításáért jutalmazták.

Ritka neurológiai rendellenességben szenved

Egy 2022-es interjújában árulta el, hogy a prosopagnosia nevű ritka neurológiai rendellenesség egyik áldozata, ami azzal jár, hogy nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem ismer fel arcokat. A magyarul arcvakság néven emlegetett állapot számos kellemetlenséget okoz neki, hiszen mások rendszeresen azt hiszik, hogy a rossz modora vagy a sztárallűrjei miatt nem ismeri meg őket.

Ő az egyetlen, aki már kétszer is a világ legszexibb férfija volt

A People magazin minden évben megnevezi, hogy szerintük ki jelenleg a világ legszexibb férfiúja, és a mindig nagy figyelemmel kísért végeredmény már kétszer is Brad Pittet hozta ki győztesként, 1994 után 2000-ben is. Ezzel ő az egyetlen, aki már kétszer is elnyerte ezt a kitüntető címet.