1973. december 26-án került az amerikai mozikba Az ördögűző című horrorfilm, ami a témájával és a sokkoló jeleneteivel meglepte a világot. A film készítése és utóélete is számos különös történetet rejt, ezekből gyűjtöttük össze a legérdekesebbeket.

1.

Az ördögűző egy azonos című regényből készült, ami magyar nyelven is olvasható, igaz évtizedekkel ezelőtt adták ki utoljára idehaza. A regény szerzője, William Peter Blatty a film forgatókönyvét is maga írta, sőt producerként is közreműködött a moziváltozat elkészítésében.

2.

Egy ördögűzésről szóló film készítéséhez kellett egy szakértő, aki tényleg tudja, mi és hogyan szokott történni az ilyen eljárások alkalmából. A stúdió Thomas Bermingham atyát alkalmazta szakértőnek, akit a rendező William Friedkin még arra is megkért, hogy végezzen ördögűzést a film díszleteiben. Az atya ezt visszautasította, mondván csak aggodalmat szülne mindenkiben. Az áldását viszont megadta a filmre.

3.

A nevezetes hányós jelenetben sűrített borsólevessel fröcskölte tele a Karras atyát játszó Jason Millert a „megszállt kislány", igazából az ügyesen elrejtett gumicső. De a célzás nem sikerült túl jól, mert eredetileg Miller mellét kellett volna eltalálnia a trutymónak, ehelyett viszont az arcát kapta el, így a színész reakciója nem megjátszott.

4.

A film egyik leghíresebb képe az a pillanat, amikor Merrin atya megérkezik az ördögűzés helyszínére, és megáll az utcai lámpa fénye alatt, miközben már kel fel a nap. Ez a kép került a film legendás plakátjára is. A beállítást valójában egy nevezetes szürrealista festmény, René Magritte A fény birodalma című képe ihlette.

5.

A közel-keleti ásatáson játszódó részeket Irakban forgatták, és ez a szereposztást is befolyásolta. Iraknak ugyanis ebben az időben nem volt semmilyen diplomáciai kapcsolata az Egyesült Államokkal, így egyszerűbb volt brit színészeket alkalmazni ezekre a jelenetekre.

6.

A démon hangját nem a megszállt lányt alakító Linda Blair adta, hanem egy felnőtt színésznő, Mercedes McCambridge. A hangja eldurvítása céljából nyers tojást, valamint sok cigit és whiskeyt fogyasztott a felvételek előtt. De az elszabadulni készülő démon helyzetének érzékeltetése érdekébe még azt is bevetették, hogy McCambrigde székhez kötözve, így rángatózva mondta el a szövegét.

7.

Az idős, tapasztalt ördögűző atyát játszó Max von Sydow mindössze 44 éves volt a film forgatása idején. Ezért aztán mesterségesen öregítettek rajta, és a sminkesek minden nap több órányi munkát tettek abba, hogy ráncokat varázsoljanak az arcára.

8.

A filmben szerepel egy igazi gyilkos, sőt könnyen lehet, hogy sorozatgyilkos is. Az orvosi vizsgálat jelenetének hátterében látható az a Paul Bateson, aki annak idején röntgentechnikusként dolgozott a forgatási helyszínt adó NYU Medical Centerben. Batesont később 20 év börtönre ítélték egy filmkritikus meggyilkosáért, és ő volt a fő gyanúsítottja annak a sorozatgyilkosságnak is, amit az esetre épp ezért felfigyelő William Friedkin a Portyán című filmjében dolgozott fel.

9.

Az ördögűző készítése igazi produceri rémálomnak bizonyult: az eredetileg tervezetthez képest kétszer annyi ideig tartott leforgatni, és háromszor annyi lett a költségvetése. Sokan már elátkozott produkcióként is kezdték emlegetni.

10.

A mozikba kerülése után Az ördögűző gyorsan hírhedt filmmé vált a témája és a sokkoló jelenetei miatt. A legendája pedig csak tovább nőtt, amikor a vetítéseken sokan rosszul lettek, elájultak, vagy hánytak.

11.

Anglia egyes városaiban a hatóságok betiltották a film vetítését. Ez azonban csak helyi érvényű tiltást jelentett, és a bizarr „Ördögűző Buszos Utazás" nevű jelenséghez vezetett, amely során a kíváncsi mozinézők együtt kirándultak el azokba a közeli városokba, ahol a megnézhették a filmet.

12.

Szélsőséges vallási fanatikusoktól halálos fenyegetéseket is kaptak a film készítői, köztük a mindössze 14 éves főszereplő Linda Blair is. Emiatt a film premierje után fél évig testőröknek kellett vigyázni rá.

13.

A 12 millió dollárból készülő film már a megjelenése után a mozipénztáraknál is 193 milliós bevételt termelt, azóta pedig már 441 milliónál tart az összeg, amit a különböző megjelenéseivel hozott.

14.

Az ördögűző lett az első horrorfilm, amit Oscar-díjra jelöltek, összesen 10 kategóriában. A legjobb film díját végül nem nyerte el, de a legjobb hang és a legjobb adaptált forgatókönyv Oscarját igen.

15.

Az ördögűző 1973. december 26-án került az amerikai mozikba. Magyarországra csak sokkal-sokkal később jutott el: több mint 15 év múlva, már a rendszerváltás előestéjén, 1989. január 5-től vetítették a hazai mozik.