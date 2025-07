Egy 101 éves brit nagyi elárulta a hosszú élet titkát – Bárki utána csinálhatja

Ki ne szeretne fiatalos és energikus maradni akár 101 évesen is? Egy brit centenárius, akit unokája, James Marsh fitneszedző kérdezett a TikTokon, most felfedte, szerinte mi a hosszú élet titka. A válasz egyszerre meglepő és inspiráló! Az idős hölgy tippjei egyáltalán nem földtől elrugaszkodottak, így bárki utána is csinálhatja. Te mit tennél meg, hogy az egészség még százévesen is barátként köszöntsön?

Egészség 100 év felett is? Ez a nagyi tudja a titkát

Forrás: Shutterstock

A 101 éves brit nagyi elárulja: ebben rejlik az egészség és a hosszú élet titka

A 1924-ben született idős hölgy szerint a titok a tányéron kezdődik.

Mindig rengeteg zöldséget ettem – anyukám nagy híve volt a zöldségeknek, így nálunk mindig volt belőlük bőven

– idézi az idős asszonyt a The Mirror. Apukája maga termesztette a zöldségeket, főleg a háború alatt, amikor minden falat számított. A nagyi a mai napig előnyben részesíti a növényi alapú ételeket.

A zöldségek szerepe különösen fontos az egészség szempontjából: tele vannak rosttal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal, amelyek segíthetnek megelőzni a krónikus betegségeket, támogatják az immunrendszert, javítják az emésztést és hozzájárulnak a fiatalos, energikus közérzethez. A nagyi példája is remekül mutatja, hogy a változatos, növényi alapú étrend hosszú távon meghálálja magát – nemcsak az egészség, de a szellemi frissesség és a fizikai erőnlét szempontjából is. A mindennapi étkezésekbe érdemes minél több idényzöldséget csempészni, legyen szó főzelékről, levesről vagy akár egy színes salátáról.

Mértékletesség és tudatosság

Az egészséges, hosszú élet másik titka szerinte a mértékletesség. A mai napig nagyon odafigyel arra, hogy mit és mennyit eszik. Kihangsúlyozta, hogy sosem volt híve a sok édességnek, helyette szívesebben eszik gyümölcsöt, de ezt sem viszi túlzásba. Húsból csak mértékkel fogyaszt, és bár a háború alatt ebből is kevesebb jutott, ma is csak annyit eszik, amennyi jól esik. A halat nem igazán kedveli, de ritkán azért szokott enni. Az alkoholt viszont teljesen elutasítja. Mint mondja, soha sem szerette, és meg van győződve arról, hogy senkinek sem tesz jót.