Rengeteg fokmérője lehet a munkahelyi elégedettségnek: mennyire megterhelő a munka, mennyit a fizetés, és mennyire élvezetes a munkavégzés? Mennyire van egyensúlyban a magánélet és munka, és természetesen, hogy mennyi stresszel jár a hivatásod. Számít, hogy milyen kollégáid és főnökeid vannak, magánvállalkozó vagy, vagy inkább a multik irodáit kedveled. Megint más összehasonlítani a fizikai munkásokat és a szellemi dolgozókat. Ki tudná így eldönteni, hogy melyek a legboldogabb szakmák? Hát nem mást mint az AI (mesterséges intelligencia).

Az AI elárulta: ez a top 5 legboldogabb szakma

Forrás: Shutterstock

Az AI szerint ez az öt szakma adja a legtöbb boldogságot a dolgozóknak

A mesterséges intelligencia szerint is fogós kérdést tettünk fel neki ezzel, mert a boldogságot egy szubjektív dolognak tartja, viszont ő is ugyanazokat a preferenciákat sorolta fel, mint mi is ebben a cikkben: anyagi biztonság, emberekkel való interakció, elismerés iránti vágy, stressz-szint, munka és magánélet egyensúlya. Lássuk, hogy ezek alapján melyik szakmák kerültek fel a top 5-ös listára:

A világ legboldogabb szakmái általánosságban

Állatorvos

Élőlények megmentése és ápolása, szemmel látható eredmény és a gyógyítás képessége. Igazi hivatásból választott szakma. Lelki kihívásokkal teli, de rendkívül hálás hivatás, amely során nap mint nap aranyos állatok között lehetsz.

Kertész

Természetközeli, stresszcsökkentő munka. Kézzel fogható, folyamatos eredmény: nőnek, virágoznak a növények és kiélheted a kreativitásodat is. Szabadságérzet, friss levegő, önállóság. Több kutatásban a legstresszmentesebb szakmák között van.

Fizioterapeuta / Gyógytornász

Emberközeli, közvetlenül javít emberek életminőségén. Jó munka-magánélet egyensúly, kevés felesleges adminisztráció, és sok pozitív visszajelzés. Megnyugtató hatással van nemcsak a páciensek, hanem a szolgáltatást nyújtó számára is.

IT-fejlesztő / Programozó

Rugalmas, jól fizető, sok helyen távmunkában végezhető. Kreativitás és problémamegoldás öröme. Folyamatos fejlődési lehetőség. Nem ajánlott mindenkinek ez a fajta életvitel, de vannak, akik arra születtek, hogy digitális nomádokként naponta megújítsák a digitális világot.