Az eredeti neve Krishna

Az angliai Scarborough városában jött világra 1943. december 31-én, Krishna Bhanji néven. A születési nevét a karrierje kezdetén változtatta meg, mert azzal esélye sem lett volna akkoriban betörni az angol színházi szakmába. A Ben az édesapja becenevéből jött, a Kingsley pedig a nagyapjától, aki Clove King néven ismert fűszerkereskedő volt Zanzibáron.

A származása kötődik a leghíresebb szerepeihez

Az orvosként dolgozó édesapja Zanzibáron született, de egy indiai családban, akiket Gudzsarát régióhoz kötöttek a gyökereik – innen származott Gandhi is, akit aztán Kingsley eljátszott az egyik leghíresebb filmjében. A modell és színésznő édesanyja angol nemzetiségű volt, de a felmenőik között a család legendárium szerint kelet-európai zsidók is találhatók – mint Kingsley a Schindler listájában játszott karaktere.

A Beatles tagjai akarták rábeszélni zenei karrierre

Pályakezdő színészként szerepelt egy olyan előadásban, aminek a Beatles menedzsere, Brian Epstein volt a producere. A dalszerzést és éneklést is magában foglaló közreműködése olyan sikeresnek bizonyult, hogy nem csak Epstein, de az előadást megnéző Beatles tagjai is próbálták rávenni Kingsleyt, hogy hagyja a színészkedést, és inkább kezdjen zenei karrierbe. Ő azonban maradt a kaptafánál, és a következő évben szerződtette a híres Royal Shakespeare Company.

40 évesen lett filmsztár

A karrierje első másfél évtizedében inkább csak az angol színpadokon számított ismertnek, mellette csak néhány tévésorozatban bukkant fel. Mindössze élete második mozifilmes szerepét jelentette a Gandhi című szuperprodukció, amiben a 20. századi világtörténelem egyik leghíresebb alakját díjak egész sorát, köztük Oscart érően játszotta el.

Magányos a forgatásokon

Nem keresi a kollégák és stábtagok társaságát a filmforgatásokon, nem szokott részt venni az esti lazításokban. Ilyenkor inkább a szobájába megy, és készül a másnapi munkára. Azt mondja, egy forgatáson számára a színészi játék a legnagyobb szórakozás, a kikapcsolódásra pedig máskor kerít inkább sort.

Nagyon büszke a lovagi címére

2002-ben tüntette ki az angol királynő lovagi címmel a színjátszás terén nyújtott életműve elismeréseképpen. Kingsley azt nyilatkozta, hogy többre tartja ezt a történelmi címet, mint az Oscar-díját, és utána ragaszkodott hozzá, hogy a stáblistákra már Sir előtaggal írják ki. Sőt, a forgatásokon is így kellett őt szólítani, és ezzel csak akkor állt le, amikor gúnyos cikkek jelentek meg ezzel kapcsolatban.

Az interneten bukott le a hűtlen felesége

Kingsley négyszer nősült meg, és négy gyerek édesapja. Az első két gyereke még a névváltoztatása előtt született a színésznő Angela Morant-nal kötött korai házasságból, így nekik Bhanji a vezetéknevük. A második házassága a színházrendező Alison Sutcliffe-hez kötötte 14 éven át, mindkét közös gyerekükből színész lett. A harmadik felesége 2003 és 2005 között Alexandra Christmann volt, akitől azután vált el, hogy az interneten képek kezdtek terjedni, amiken egy másik férfival csókolózott. A negyedik házassága 2007 óta tart a brazil színésznő Daniela Lavender oldalán.

Jól megy neki a kivonulás

Előszeretettel alkalmazzák őt történelmi filmekben és bibliai témájú produkciókban. A híres Exodoszt, a zsidók kivonulását Egyiptomból például már három filmben is megvalósította: Mózes (1995), Tízparancsolat (2007), Exodus: Istenek és királyok (2014).

80 felett sem lassít

Legutóbb Wes Andersonnak a Netflix számára készített mesés rövidfilmjeiben bukkant fel (Méreg, Henry Sugar csodálatos története), de a jövőben sem kell nélkülöznünk Ben Kingsleyt. A közeljövőben nem kevesebb, mint kilenc produkcióban bukkan majd fel mozivászontól kisképernyőig, köztük olyan csemegékkel, mint Terence Malick Jézus-filmje (The Way of the Wind), egy új Marvel-sorozat (Wonder Man), Tell Vilmos-feldolgozás (William Tell), sivatagi történelmi film (Desert Warrior) és bérgyilkosmozi (The Killer's Game).