Rajzfilmes legenda új alkotását láthatjuk, Jodie Foster a jéghideg Alaszkában kezd nyomozásba, Nicolas Cage az álmok birodalmába visz el minket, és Magyarországon forgatott Oscar-esélyes is érkezik a mozikba. Összegyűjtöttük a legígéretesebb januári premiereket.

A fiú és a szürke gém (The Boy and the Heron)

Hazai mozis bemutató: 01.04.

Mesés fantáziavilágban játszódó rajzfilm A fiú és a szürke gém, de egyáltalán nem csak gyerekeknek ajánlott, sőt! A japán anime műfajának valaha élt legnagyobb alakja, a legendás Studio Ghibli vezetője, az Oscar-díjas Hayao Miyazaki (Chihiro Szellemországban, Totoro – A varázserdő titka) több mint tíz éve nem állt elő új rendezéssel, sőt a visszavonulását is bejelentette, így aztán annál nagyobb esemény most ez az általa készített film. Az élők és holtak által közösen birtokolt világban játszódó történet ráadásul önéletrajzi elemekben is bővelkedő, igazán személyes és szívszorító alkotás.

Előző életek (Past Lives)

Hazai mozis bemutató: 01.11.

Ha elkezdjük böngészni a különböző nemzetközi filmes oldalak és híres filmalkotók listáit arról, hogy melyek voltak 2023 legjobb mozijai, feltűnően sokszor jön szembe velünk az Előző életek, ami hozzánk az újév elején érkezik meg. Ebben a koreai-amerikai filmben két távolba szakadt gyerekkori barát találkozik újra felnőttként egy sorsfordító hétre, hogy kiderítsék: mi is volt közöttük korábban, és mi lehet közöttük a jövőben?

A törvény nevében (True Detective) 4. évad

Hazai tévés bemutató: 01.15. (HBO)

A True Detective első évada legendás tévés eseménnyé vált, és a sorozat azóta minden szezonjával egy-egy új történetet mesél el új szereplőkkel, mindig szövevényes bűnügyekbe bonyolódó nyomozókkal a középpontban. Nem kell tehát előképzettség ahhoz, hogy belevágjunk a most következő nyomozós történetbe, ami több okból is különlegesnek ígérkezik: a főszereplője például a nagyszerű Jodie Foster, a helyszíne pedig a havas Alaszka.

Álmaid hőse (Dream Scenario)

Hazai mozis bemutató: 01.18.

Nicolas Cage talán még sosem látszott ennyire hétköznapinak, mint ebben a szerepében, ahol egy átlagos életű, középkorú egyetemi tanárt alakít. A meghökkentő csavarokat vevő sztori viszont épp arról is szól, hogy milyen az, ha valaki hétköznapival történik valami nagyon nem hétköznapi: a főhős ugyanis elkezd felbukkanni egyre több ember álmaiban. Ez eleinte népszerűvé teszi, de mi van a rémálmokkal?

Szegény párák (Poor Things)

Hazai mozis bemutató: 01.25.

Magyarországon forgatták, és a következő Oscar-gála egyik fő esélyeseként emlegetik ezt a bizarr humorú, kifordított Frankenstein-történetet. Yorgos Lanthimos filmjében Emma Stone alakít egy olyan lányt, akinek testébe egy újszülött agya kerül, így felnőtt külsővel kell megtanulnia mindent a világról – mindezt egy elképzelt viktoriánus korszak különös díszletei között, valamint a parádés Willem Dafoe és Mark Ruffalo társaságában.