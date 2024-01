Egyetlen filmben szerepelt csak a saját nevén

1964. január 7-én a kaliforniai Long Beach városában született, Nicolas Kim Coppola néven. Apai ágon olasz bevándorlók az ősei, anyai oldalról német, lengyel és angol származású. Élete első filmjében (Változó világ, 1982) még a saját nevén szerepelt, és utána vette fel a Nicolas Cage művésznevet, a képregényhős Luke Cage ihletésére.

Rokonságban áll fél Hollywooddal

Nem csak a rendezőlegenda nagybácsi Francis Ford Coppola révén, de többek között Sofia Coppola és Jason Schwartzman is az unokatestvére, Talia Shire a nagynénje, de még a nagypapája, Carmine Coppola is Oscar-díjas zeneszerző volt. És akkor még nem beszéltünk azokról, akik különféle házasságok révén kerültek rokoni kapcsolatba vele, mint az Oscar-díjas rendező Spike Jonze, David Shire zeneszerző, Jack Schwartzman producer, vagy épp a saját (egyik) exneje, Patricia Arquette.

A világ egyik leghíresebb gimijébe járt

A Beverly Hills High Schoolban töltötte a középiskolás éveit, ahova rajta kívül olyan hírességek jártak, mint Angelina Jolie, Lenny Kravitz, David Schwimmer, Gina Gershon, Rob Reiner, Albert Brooks, vagy Crispin Glover. Cage kamaszként szeretett bele a színészkedésbe is, miután látta James Dean filmjeit.

Johnn Depp neki köszönheti a karrierjét

A húszas évei elején Depp rockzenészként és golyóstollárusként próbált megélni, váltakozó sikerrel. Az akkori szerelme sminkesként dolgozott forgatásokon, ő ismertette össze Deppet és Nicolas Cage-et, akik gyorsan nagy haverok, sőt szomszédok lettek. Az ekkoriban még szintén pályakezdő Cage dumálta rá a színészi pályára Deppet, aki aztán a Rémálom az Elm utcában és a 21 Jump Street szerepeivel futott be.

Kihúzta a fogait egy szerep kedvéért

Sokáig híres volt arról, hogy milyen elképesztő dolgokra képes a minél hitelesebb és hatásosabb alakítások kedvéért. A vámpír csókja forgatásán élő csótányt evett meg a kamerák előtt, ráadásul háromszor meg is ismételték a felvételt. A Madárka traumatizált háborús veteránjának szerepe kedvéért pedig alaposan lefogyott, és két elülső fogát is kihúzatta.

Mindig forgatókönyvírókat kéne játszania

Hogy miért? Mert az Oscar-díjat eddig csak ilyen szerepekkel tudta megközelíteni. Az 1995-ös Las Vegas, végállomásban egy alkoholista forgatókönyvíró szerepéért nyerte el a díjat, amire ezen kívül egyetlen alkalommal jelölték: a 2002-es Adaptációban dupla szerepet, egy ikerpárt játszott, akik közül az egyik szintén filmírói foglalkozással bírt.

Az ötödik feleségénél tart

A megzabolázhatatlan színészi energiáiról híres Cage a magánéletében sem szereti az egyhangúságot, és már az ötödik nejét fogyasztja. A filmsztár Patricia Arquette 1995 és 2001 között volt a felesége, amit 2002-ben egy néhány hónapos frigy követett Elvis Presley lányával, Lisa Marie Presleyvel. Alice Kimmel tartott eddig a legtovább a házastársi kapcsolata 2004 és 2016 között. 2019-ben ismét becsúszott egy Las Vegas-i villámházasság négy nap(!) erejéig Erike Koikével. 2021 óta Riko Shibata a felesége, akivel már az első közös gyermekük is megszületett.

Supermanről nevezte el a gyerekét

Óriási képregényrajongó, szerinte a modern világ mitológiáját jelentik az ilyesfajta szuperhőstörténetek. Gyűjti is a régi képregényeket, egy 400 darabos gyűjteményt például 1.6 millió dollárért vett meg 2002-ben. Az egyik fő kedvence Superman, akit majdnem eljátszott a kilencvenes években Tim Burton (már a ruhapróbákon is túl járó, végül lefújt) filmjében. De a 2005-ben született fia sem véletlenül kapta a Kal-El keresztnevet: ez Superman eredeti neve a szülőbolygóján.

A kastélyokat gyűjti

A filmekkel megkeresett óriási vagyonát nem szereti bankszámlákon és különféle nem kézzelfogható befektetésekben parkoltatni, hanem inkább mindig vesz belőle valamit. Főként ingatlant, és ha már ingatlant, akkor elsősorban kastélyt, amiknek nagy rajongója, és számos darab tartozik a gyűjteményébe világszerte.

Januárban meglátogat az álmaidban

Nicolas Cage nem áll le: a munkamániás sztár már most több mint 100 mozifilmet számláló filmográfiája rohamosan bővülni fog a közeljövőben is. Január 18-án érkezik a hazai mozikba az Álmaid hőse, amiben Nicolas Cage egy átlagos életű, középkorú egyetemi tanárt alakít. A meghökkentő csavarokat vevő sztori viszont épp arról is szól, hogy milyen az, ha valaki hétköznapival történik valami nagyon nem hétköznapi: a főhős ugyanis elkezd felbukkanni egyre több ember álmaiban. Ez eleinte népszerűvé teszi, de mi van a rémálmokkal?