Új kiállítások, új programok indulnak a Magyar Kultúra Napjának hetén és egy új ismeretterjesztő, könnyed hangvételű videósorozat a Múzeum közösségi oldalain. Bérczes Zsigmond, a Nemzeti Múzeum kreatív igazgatója kiemelte: fontos, hogy a nemzet múzeumaként az értékőrzés területén túl részt vegyen a közösség formálásban, a társadalmi felelősségvállalás területén is aktívan jelen legyen és minden korosztály számára olyan élmény nyújtson, amit egy életre magával vihet, és amelyért többször is visszatérhet a Nemzeti Múzeumba.

Az igazgató hangsúlyozta, az érdeklődés felkeltése, a tárlatok szemléletének folyamatos megújítása, a kor és a közönség igényeihez igazítása ugyanolyan fontos, mint a gyűjtemény felügyelete, megőrzése és bővítése. A múzeum decemberben csatlakozott több jótékonysági akcióhoz, és talán még egy kiállítás megvalósulását sem kísérte olyan közösségi és társadalmi összefogás, mint a nagysikerű Magyar Menyasszony kiállítást, amelynek az anyaga a múzeumi szakma, kutatók, hivatásos gyűjtők és magánemberek összefogásából, felajánlásaiból állt össze. Ezt az utat folytatva alakulnak a múzeum programjainak és kommunikációs tevékenységének kreatív irányai a következő hetekben.

„Van bennünk valami közös címmel sorozatot indítunk a Magyar Nemzeti Múzeum közösségi csatornáin. A célunk, hogy minél egyszerűbb módon elérhetővé tegyük azt az ismeret- és tudásanyagot, amit a múzeum a magyarok közös múltjáról őriz, és bemutassuk azokat a múltbeli ereklyéket, különleges tárgyakat, amelyek a köz tulajdonai. Újdonságként a múzeum a gyűjteményeibe is betekinthetnek majd, amelyek a nyilvánosság számára nem elérhetők, olyan exkluzív tárgyakat láthatnak majd, amelyek speciális tárolást, védelmet igényelnek, sok sok kulisszatitkot árulunk majd el. A sorozatban az intézmény művészettörténészei, történészei, régészei, restaurátorai mutatják majd be, melyek azok az őrzött kincsek, érdekes történetek, amikre mindannyian büszkék lehetünk és amikből tanulhatunk. Tavaly indítottuk el hazai múzeumként az elsők között a TikTok csatornánkat, és bízunk benne sokan fogják követni milyen kincseink vannak, honnan indultunk magyarokként és hova tartunk, és mi mindent őrzünk, amiről nagyon kevesen hallhattak eddig" – ismertette Bérczes Zsigmond.

Új programként jeles napok alkalmaiból zenés tárlatvezetések indulnak, az első rögtön a Magyar Kultúra Napjának hetében Lenyűgöző zeneszerzők címmel lesz szombaton, a Nemzeti Múzeum és ikonikus magyar zeneszerzők kapcsolatáról mesél majd és meglepetés koncert is lesz.

Kedden nyílik az Altamira – A művészet kezdete című kiállítás, amely a legismertebb festett őskőkori barlang, a spanyolországi Altamira-falfestményeit mutatja be. A barlangrajzok fényképei eredeti méretben tárulnak a látogatók szeme elé, és bemutatjuk a barlang megtalálásának körülményeit és magát a felfedezőt. A látogatók megtekinthetik a híres bölényeket, de a barlangi művészek kéznyomait is.



Folytatódik az élő múzeum programsorozat, ami interaktivitásával, időutazásával egyre nagyobb, és korosztályban egyre szélesebb közönséget ragad magával. Februárban már indulnak a Magyar Menyasszony kísérő programjai, többek között nagyon fontos nőket érintő társadalmi kérdések is körül lesznek járva kiváló előadók közreműködésével.



A következő hónapokban olyan témákat dolgozunk fel és mutatunk benne, amivel mindenki tud azonosulni, amiben mindenki talál kapcsolódási pontot" - hangsúlyozta Bérczes Zsigmond.