A vezetés összetett, nagy koncentrációt igénylő feladat, ezért a saját és mások biztonsága érdekében különösen fontos, hogy mindig figyeljünk oda a körülményekre, például az útviszonyokra. Sok tényező nehezítheti a közlekedést, kezdve az időjárástól az utak állapotáig. Szakértőnk elárulta, mire kell odafigyelnünk, hogy sima utunk legyen.

A vezetés során a legfontosabb a szabályok betartása mellett, hogy mindig alkalmazkodjunk a körülményekhez. Valamilyen tényező ugyanis biztosan nehezíti a közlekedést, a különböző útviszonyok pedig nagy odafigyelést igényelnek. Az út állapota is ilyen összetevő, ugyanis nem mindegy, hogy sima aszfalton, vagy kátyús, nyomvályús, esetleg kopott úton kell közlekednünk.

A biztonságos közlekedés előfeltétele, hogy a vezető mindig a körülményeknek megfelelő sebességet válassza meg. Sajnos nagyon sok baleset alakul ki a nem megfelelő sebesség miatt. És itt nem az abszolút sebességhatárok túllépéséről van szó, hanem a körülményekhez képest legbiztonságosabb, úgynevezett »relatív« sebességhatár átlépéséről beszélünk" – mondta Házi Marianna gépjárművezető-oktató. Vagyis az útviszonyoknak megfelelő sebességet kell választani, ami nem feltétlenül éri el az adott úton maximálisan megengedett sebességhatárt. Egy nyomvályús úton például saját és mások biztonsága érdekében is érdemes lassabban haladni. „A nyomvályúk miatt a személyautó kerekei egyik vagy másik nyomban tudnak csak haladni és ez még száraz körülmények között is instabil közlekedést eredményez. A másik veszélye a nyomvályúknak, hogy az esővíz nem tud lefolyni az útról, hanem összegyűlik. Ha nagyobb sebességgel érkezünk, könnyen kialakul a vízen siklás jelensége: a kerekek nem tudják elvezetni a vizet, a gumi és a talaj között maradt vízréteg pedig megszünteti a tapadást. Ez a jelenség egy nyári zápor alkalmával is könnyen kialakul, ezért elengedhetetlen a megfelelő állapotú gumiabroncsok használata" – figyelmeztet a szakértő. A kátyús utaknál az egyenetlenség jelent veszélyt, a megfelelő sebesség kiválasztásával azonban elkerülhető a baj. Ugyanez igaz a kopott aszfaltra is. A kopottabb burkolatok esetén fékezéskor nagyobb fékút keletkezik, mint egy jó minőségű aszfaltnál, akár száraz, akár vizes körülmények vannak" – mondta az oktató.

Az út állapotán kívül a vonalvezetésre is oda kell figyelni, mert nemcsak az éles kanyarok lehetnek veszélyesek. „Teljesen más közlekedési magatartást kíván egy hosszan egyenesen kialakított útvonal, mint egy kanyarokkal tarkított. Az egyenes útvonal előnye, hogy hosszabban belátható, ugyanakkor a monotonitás miatt veszélyes. Míg ellenkező esetben a beláthatatlan útkanyarulatok rejthetnek váratlan veszélyt, illetve a kisodródás okozhat balesetet. A kanyarokban fontos az egyenletes haladás, illetve a lehető legnagyobb íven történő kanyarodás a centrifugális erő ellensúlyozására" – figyelmeztet az oktató.

Az útviszonyokat az időjárás is jelentősen befolyásolja, esőzés, havazás esetén a körültekintő és óvatos közlekedéssel kerülhetjük el a bajt. „Az esőzés kezdetén

az esőcseppek az út felületén lévő porszemekkel keveredve egy nyálkás réteget képeznek, ez fokozottan csúszóssá teszi az utat. Amikor már az eső az utat jó ideje áztatja, ez lemosódik, így a tapadási tényező valamelyest javul. Nagyobb mennyiségű csapadék esetén szintén előfordulhat a vízen csúszás jelensége. Télen a havazás okoz sok kellemetlenséget az utakon, a járművek hamar megcsúszhatnak, a vastagabb hótakaróban elsüpped a kerék. Ekkor a hólánc használata nagy segítség lehet. Kerüljük a nagy sebességet, igyekezzünk alacsony és egyenletes sebességgel haladni. A jegesedés és az ónos eső is intenzív csúszósságot eredményez, fokozott óvatosságot igényel" – árulta el Házi Marianna.

Nemcsak az időjárás okozhat azonban csúszósságot. Átmeneti csúszósságra számíthatunk földutak közelében esős időszakban a sárfelhordás miatt. A baleset elkerülése érdekében, amikor ilyen útszakaszhoz közeledünk, igyekezzünk előtte intenzíven fékezni. Szintén átmeneti csúszósságra számíthatunk hidakon, felüljárókon a páralecsapódás miatti feljegesedéstől. Ez is minden esetben óvatosságra kötelez – figyelmeztet az oktató. – Előfordulhat, hogy ingoványosabb felületű utakon kell közlekednünk, például