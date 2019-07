A közelekedési szakjogász arra figyelmeztet, hogy a repülőjegyünk teljes árát is visszakaphatjuk, ha késik a járat, vagy törlik.

Rettenetesen bosszantó, ha az egyhetes nyaralásunkat egy járat késése vagy törlése miatt csak napokkal később tudjuk megkezdeni. Ilyenkor már nincs is kedve az embernek, és valószínűleg nem is érdemes elindulni. Ebben az esetben kártérítésért folyamodhatnak a károsultak, és a repjegy teljes árát is visszakaphatják.

A tisztálkodás és a pihenés alapvető szükséglet, tehát három órán túli késés esetén az esetleges szállás költségeit is meg kell téríteni az utasoknak. Borbély Zoltán közelekedési szakjogász szerint ezeknél az eseteknél elsősorban a légitársaság a felelős, de az utazási irodától is igényelhető visszatérítés. A légitársaság a kárenyhítési, kártérítési kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha a hiba az ellenőrzési körén kívül, elháríthatatlan ok miatt történik. Ha a gép a légitársaság tevékenysége során sérül meg, az nem mentesíti a társaságot – hangsúlyozta a szakember. Ezekben az ügyekben a nemzeti bíróságok járnak el, és fogyasztóvédelmi vonatkozásokat is figyelembe kell venni.