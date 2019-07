Ahogy megírtuk, Schobert Norbi kisfiát nem akarták felengedni a ciprusi repülőgépre túlfoglalás miatt. Később a légitársaság is reagált: elmondták, hibáztak. Rubint Réka a TV Mokkájában mondta el mi történt. Annak ellenére, hogy a fapados légitársaság bár bocsánatot kért, és kártérítést is ad, a fitneszedző leszögezte: soha többet nem utazik fapadossal.

Rubint Réka még ma is feldúltan mesélt a történtekről, még az is felmerült, hogy mindannyian ott maradnak, nem tudták, mi tévők legyenek. Végül egy fotós kolléga ajánlotta fel, hogy ott marad, később Rékáék gondoskodtak arról, hogy ő is hazajusson.

Bolyó Anikó, a A Flight Refund ügyvezetője elmondta, hogy bár kártérítésköteles, de azt megteheti egy légitársaság, hogy több jegyet ad el, ugyanis, gyakran előfordul, hogy nem jönnek el utasok. Azt azonban furcsállja, hogy egy gyereket választottak ki, alapvetően pedig ez úgy szokott lenni, hogy egy utasnak felajánlják, hogy kártérítés fejében maradjon.

A beszélgetést itt nézheted meg: