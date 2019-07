Top 5 látnivaló Olaszországban

Talán nincs is olyan ember, akinek Olaszország ne szerepelne a bakancslistáján. Nem véletlenül: minden évszakban csodákat rejt magában, vannak hóval borított hegyei, csodálatos tóvidéke, mediterrán tengerpartjai, a művészetek szerelmeseinek és a történelem rajongóinak igazi kulturális Kánaán. Ha még nem voltál Itáliában, és még nincs úti célod a nyaraláshoz, biztosan nem fogsz csalódni, ha egy olaszországi pihenést választasz.

Firenze

Toszkána fővárosaként és a Mediciek székhelyeként ismertté vált reneszánsz város mindig is a kultúra és a művészetek fellegvára volt. Nem véletlenül, ugyanis az Arno-folyó partján fekvő Firenze olyan monumentális látnivalókkal büszkélkedik, mint az ódon Palazzo Vecchio, a Ponte Vecchio, a város jelképeként emlegetett dóm, a csodás festményeket felvonultató Uffizi Képtár, a Szépművészeti Akadémia Michelangelo legendás Dávidjával. Firenze történelmi belvárosát 1982-ben az UNESCO világörökségi helyszínné nyilvánította.

Róma és a Vatikán

Róma a világ egyik legkedveltebb, leglátogatottabb fővárosa. A történelemkedvelőknek igazi kincsesbánya, ugyanis számos nevezetessége a római korból származik: Colosseuma például a legnagyobb és leghíresebb római amfiteátrum, de ugyanebből a korból maradt az utókorra a Forum Romanum, a Caracalla thermák, a Palatinus-domb császárvillái, az Angyalvár is. Más látnivalói a reneszánsz vagy barokk kort elevenítik meg: a Capitolium tér, a Trevi kút vagy a Piazza Navona.

Sokaknak még vonzóbbá teszi Rómát az, hogy a városon belül található a Vatikán, a római katolikus vallás központja, a pápa székhelye. Itt látható a felbecsülhetetlen értékű Vatikáni Múzeum, a Szent Péter-bazilika is. Róma történelmi központja szintén világörökségi védelem alatt áll.

Velence

Aki egyszer Velencében járt, az egészen biztosan visszamegy újra. A lagúnák városaként vagy az Adria királynőjeként is aposztrofált észak-olasz település számos turistát vonz az év minden időszakában. A Szent Márk tér, a Dózse Palota, a Canal Grande fényűző palotái, Burano sziget színes házacskái, a muranói üveggyárak csecsebecséi igazi turistamágnesek. A Vizek Városának is nevezett Velence, melynek különleges karakterét a több mint 150 csatorna adja, igazi romantikus úti cél is a gondoláknak és a Canal Grande mentén sorakozó itáliai palotáknak köszönhetően.

Pompeji

79. augusztus 24-én a Vezúv kitört, és földdel, hamuval borította el a közeli Pompeji városát, melyek úgy konzerválták a települést, amilyen az a végzetes napon volt. Az edényektől és asztaloktól kezdve a festményeken és embereken át minden mintha megfagyott volna. Az ásatás rendkívül részletes bepillantást nyújt az emberek életébe, akik 2000 évvel ezelőtt itt éltek. Ma Pompeji egyike Olaszország legnépszerűbb látnivalóinak, amelyet évente közel 2,5 millió turista keres fel.

Alpesi tóvidék

Az Alpok déli lábainál található, a gyönyörű Lago Maggiorét, Lago Gardát, Lago di Comót és a többi kevéssé ismert tavacskát magában foglaló alpesi tóvidék Itália méltán egyik leglátogatottabb és legszebb vidéke. A gleccserek által formált alpesi tavak Európa legmélyebb állóvizei közé tartoznak. Paradicsomi környezetük, az északról magasodó meredek sziklák, a tavakat tápláló, sebes vizű hegyi patakok, az elbűvölő kis szigetek, a dúsan burjánzó növényzet, a mediterrán éghajlat, valamint a tavak körül sorakozó méregdrága villák, historikus várak, romantikus hangulatú kis települések Olaszország egyik legkedveltebb úti céljává teszik a régiót.

Az Olaszország északi részén, Lombardiában található, 400 méter mély Comói-tó az egyik, ha nem a legszebb tava Itáliának. Területe 146 négyzetkilométer, így Olaszország harmadik legnagyobb tava a Garda-tó és a Lago Maggiore után.

A varázslatos Laglióba egy kirándulása során George Clooney is beleszeretett. Mikor megtudta, hogy a Villa Oleandra eladó, azonnal kifizette az érte kért 8 millió eurót, és 2001 óta ott is tölti a nyarakat. Így ez a környék külön "zarándokhelye" az ősz halántékú világsztár rajongóinak is, akik abban bíznak, hogy legalább egy pillantást vethetnek a színészre, de villája előtt is sokan fotózkodnak.

