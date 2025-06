AI segítségével csalhatnak csapdába a társkeresőkön – Komoly következménye lehet egy fotónak

Biztos volt már olyan, hogy azt gondoltad, ez a legdögösebb pasi, akit a randiappon valaha láttál. Kedves, szexi, és azonnal elrabolta szívedet. De vajon ki lehet ő, vagy is inkább mi lehet ő? A csalók sosem pihennek, ez a legfontosabb, amit tudnod kell. Most már az AI-t is bevetik.

Könnyedén lehetsz az AI csalók áldozata

Forrás: Shutterstock

Miről is van szó pontosan? Hogy jön a képbe az AI?

A 'sextortion' vagyis a szexzsarolás már világszerte ismert fogalom. Az utóbbi időben a jelenség beköltözött a különféle társkereső alkalmazásokra is. A zsarolók fejlesztették magukat, és ha te most online randizol, akkor téged is elérhetnek. A mesterséges intelligencia segítségével hoznak létre szinte tökéletes profilokat, akár a veled való cseteléshez is használhatják az AI támogatását.

A cél, hogy intim fotókat csaljanak ki tőled, majd azzal zsarolnak meg, hogy közzéteszik azokat különféle módon, ha nem fizetsz nekik egy megadott összeget. Elég lehet egy kis részlet, amiről úgy gondolod, hogy felismerhető lehetsz a képen, és máris bemásztak a fejedbe. Ha megadod a randiappon a közösségi oldalaidat is, így még könnyebb terepet biztosíthatsz nekik, ahhoz, hogy összepárosítsanak egy erotikusabb képrészletet, egy arccal, teljes névvel, anyajeggyel, ékszerrel, tetoválással.

Hogy előzheted meg a bajt?

A kiberszakértők szerint nagyon nehéz elfogni ezeket a zsarolókat, mivel sokszor nem hagynak digitális nyomokat, és gyakran a felhasználók sem jelentik, ha áldozatokká válnak.

A szakértők azt tanácsolják neked, hogy gyanakodj:

Ha egy profil túl tökéletes, mindig kérj személyes találkozót, abból úgyis mindig kiderülnek a tervek Akármilyen forró a hangulat, kerüld el a szexi fotók küldését, még akkor is, ha csak egy kis részletet is mutatnak belőled Figyelj a furcsa kifejezésekre egy csevegésben, még semmi sem tökéletes a mesterséges intelligencia, illetve a különféle csetbotok működésében Próbáld meg használni a fordított keresést a képek tekintetében, ha nincs nyom, akkor is gyanús lehet, hogy létrehozott a kép, ha pedig úgynevezett stockfotó, azaz korlátlan jogdíjmentes kép, arra úgyis gyorsan ráakadsz

De a legfontosabb, hogyha mégis beleesel egy ilyen csapdába, ne szégyelld, mert másokkal is előfordult már. Sose maradj csendben, jelentsd a profilt az üzemeltetőknek, kérj tőlük és a hatóságoktól segítséget!