Karib-tengeri hajóutak vendégei és munkatársai vallottak arról, mi zajlik ezeken az utakon.

Karib-tengeri hajóutak vendégei és dolgozói árulták el, mi is zajlik ezeken az álomnyaralásként reklámozott utakon. Állítólag éjjel-nappal partiznak a bulira éhes fiatalok, és a dorbézolás sokszor annyira eldurvul, hogy részegen összeverekednek.

„A nem túl drága hajóutak és italcsomagok képesek az állatot kihozni az emberekből. A rövidebb hajóutak egyébként a legrosszabbak... Ezek többnyire nem olyan drágák, és teljesen megőrülnek a vendégek” – mesélte egy hajón dolgozó.

Persze nem csak italozás és verekedés van, gyakori, hogy szexelő párokat látni a fedélzeten.

„Rémálom volt az egész. A brit vendégek voltak a legdurvábbak. Állandóan ittak, verekedtek és hallottam másokról, hogy még kokaint is fogyasztottak. Sokszor vállalhatatlanul viselkedtek, ruhástól ugráltak a medence vizébe, és nyilvánosan szexeltek” – mesélte egy kétgyermekes anyuka, aki egy ilyen hajón utazott.

Egy másik vendég arról számolt be, hogy a hajón sokkal könnyebben lehet drogokhoz jutni, mint alkoholos italhoz. Mindez azért is érdekes, mert a hajótársaságok szigorúan tiltják a kábítószer használatát a fedélzeten – írja a The Sun.