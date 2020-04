Ha egyszerűen odavagy a lángosért, akkor Kálci, a gasztroblogger anyuka receptje a neked való. Garantáltan azt az ízt és állagot kapod, amit megszokhattál.

Hozzávalók 8 db lángoshoz• 0,5 kg (500 g) búzafinomfinomliszt

• 1 ek (15 g) só

• 1 ek (15 g) cukor

• 25 g (fél kocka) friss élesztő

• 3,5 dl langyos víz

• A sütéshez bő tűzforró olaj

Recept:Egy tálba szitáljuk a lisztet, és belekeverjük a sót.

A közepébe mélyedést csinálunk, beleszórjuk a cukrot, majd az élesztőt is belemorzsoljuk.

Ráöntjük a langyos vizet. Egy fakanállal vagy robotgéppel alaposan összedolgozzuk.

Ne ijedjünk meg, a tészta ragadós marad, olajos kézzel formáljunk egy nagy gombócot belőle.

A kidogozott tésztát bőven locsoljuk körbe olajjal.

Akár 10 perc kelesztés után is süthetünk belőle, ha nagyon sietünk, de ha van időnk, akkor egy órát is pihentethetjük a tésztát.

A tésztát olajos pultra borítva nyolc darabra vágjuk és gombócokat formázunk belőle szintén olajos kézzel.

Az olajat ekkor kezdjük el hevíteni a tűzhelyen, mert amíg melegszik, addig még kel a tésztánk. Ez a kis idő kell a gombócoknak, hogy újra megkeljenek és jól nyújthatóvá váljanak.

Nagyon fontos a sütésnél, hogy tényleg forró - körülbelül 200 fokos -, és bő olajban süssük.

Ha forró az olajunk, akkor HIDEGVIZES kézzel finoman kör alakúra húzzuk a tésztát és "beledobjuk".

Óvatosnak kell lennünk, nehogy a víz belecseppenjen az olajba! Ezzel a módszerrel sokkal ropogósabb végeredményt kapunk.

Amint beleraktuk a tésztát az olajba, lenyomjuk a közepét egy fakanállal, mert felpúposodik.

Körülbelül 1-1,5 percig sütjük, míg szépen megpirul, majd megfordítjuk és a másik oldalát is megpirítjuk.