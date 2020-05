Valószínűleg már az összes társasjáétkot végigjátszották a gyermekeikkel karanténba szorult szülők. Íme, egy újabb ötlet, aminek már az elkészítésében is részt vehetnek a kicsik, és azt is úgy fogják élvezni, mint később a játékot.

Egy fél ország ült otthon az elmúlt hetekben. Kicsit olyan, mintha luxuskörülmények közé bebörtönözted volna magad, nem? Lakásban összebújni a pároddal jó, legalábbis hideg téli estéken. Iskolába nem járni jó (legalábbis a gyerekek szerint). De mi történik, amikor ez lesz a természetes élethelyzetünk, hetekig, hónapokig. Az SOS Gyermekfalvak egyik nevelőszülője, Piroska hozott egy új ötletet, hogy gyorsabban teljen az idő.

Az SOS Gyermekfalvaknál élő nevelőszülők és a körülöttük dolgozó szakemberek, ha valamiben profik, hát ebben. Tele vannak ötletekkel, hogy mit lehet szobafogságra ítélve csinálni. Engedd meg, hogy segítsünk sok éves tapasztalatunkkal!

Mesekavics – a házi Story cubes

Ha már minden társasjátékot rongyosra játszottatok és nem ez a legjobb idő elugrani a pláza játékboltjába, mutatunk egy olcsó és nagyszerű ötletet. Ismered a sztorikockát? Szuper történetmesélős játék. Egy dobókocka 6 oldalán 6 kép van, dobsz és mesélsz a képek alapján. Minél több kockád van, annál izgalmasabban tudod szőni a történetet. Persze nem is olcsó mulatság. Most megmutatjuk, hogy tudod ezt házilag előállítani. Nevelőszülőnk, Piroska talált otthon pár tucat nyáron gyűjtögetett kavicsot, csempedarabot. Nem csoda, hiszen a gyerekek mindent hazavisznek, kidobni pedig természetesen semmit sem lehet. Lekente egy alapozó festékkel, majd jöhetett is a rajzolgatás. Extrának még varrt hozzá egy tasakot, amiben a mese-kavicsokat tárolhatják. Az eredeti játék így annyiban módosul, hogy nem dobókockákkal dobod ki a történet képeit, hanem a kavicsok közül húzol.

Ami kell hozzá:

kavics, csempedarab

festék

ceruza, filc

sok fantázia

Az SOS Gyermekfalvak közel 400 gyereknek nyújt szerető, biztonságos otthont, akikről szüleik nem tudnak gondoskodni. Többségük elhanyagolás, bántalmazás, a szülők szenvedélybetegsége, betegsége, halála miatt került az SOS-be. Azért dolgoznak, hogy egy gyerek se nőjön fel egyedül. Alapítványként adományokból tartják fenn magunkat, ezért örülnek, ha bármilyen összeggel támogatod őket.