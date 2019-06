A tragédia előtt ünnepelte születésnapját P. János, a Hableányon dolgozó egyik matróz. 81 éves édesanyja már nem hiszi, hogy élve előkerül, de szeretne tisztességesen búcsút venni tőle.

"Az elején reménykedtem abban, hogy a túlélők között lehet a fiam, de már biztos, hogy nincs életben szegény" – mesélte a Borsnak az elsüllyedt Hableányon dolgozó matróz, P. János 81 éves édesanyja. Az asszony egy vidéki városban fogadta a lap munkatársait.

Fia a fővárosban élt élettársával és annak kislányával, akit közösen neveltek. "A baleset előtti nap volt a születésnapja, a párjával kilátogattak az állatkertbe. Rengeteg munkája volt, nem akartam zavarni, de ő felhívott. Akkor beszéltünk utoljára" – folytatta az asszony.

A tragédia estéjén korán lefeküdt, így csak korán reggel értesült a történtekről. A fia mindig hívja, ha ilyesmi történik, ilyenkor közli, hogy ő jól van. Ám most nem érkezett hívás. "Háromszor is felhívtam, de a mobilja csak sípolt. Ekkor már éreztem, hogy vele is nagy baj történt" – idézte fel a történteket az asszony. Bár a fia az utolsó munkanapját töltötte, imádta a vizet, egyszer arra kérte az anyját, hogy ha történik vele valami, hamvait a Dunába szórják. Nemcsak ő, hanem a magyar kapitány, L. László sem került még elő.

Ahogy mi is megírtuk: őrizetbe vették a Viking Sigyn nevű hajó kapitányát, Jurij C.-t. A lap megkereste a férfi védelmét ellátó M. Tóth Balázst is.

"Ügyfelem teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, akik lehetőséget biztosítanak mindenre, ami a jogszabályok szerint megilleti. Így már hazatelefonálhatott, és beszélhetett a családjával" – nyilatkozta az ügyvéd. Mint írták: a szakértők kirendelése még folyamatban van, úgy vélik, túl korán történt meg a gyanúsítás, így panasszal éltek.

"Álláspontom szerint a gyanút még nem lehetett szakértői véleménnyel megalapozni" – fogalmazott az ügyvéd.