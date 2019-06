Kiderült, mi történt azzal a kislánnyal, aki nem sokkal a csernobili atomerőmű-baleset után jött világra az ukrán városban.

Aki nézi az HBO Csernobil sorozatát, az tudja, ki is volt Vaszilij Ignatyenko. A tűzoltó a katasztrófa után oltotta a tüzet a tetőn Csernobilban, és életét vesztette. A sorozatban a halálos ágyán tudta meg, hogy a felesége kislánnyal várandós. A Nuus most utánajárt, mi is történt valójában a gyermekkel.

A portál azt írja, a kis Natasenka két héttel korábban jött világra, a magzati korban kapott sugárdózis miatt súlyos szívelégtelenséggel és májzsugorral született. Emiatt mindössze 4 órát élt.

Az anyuka később újra férjhez ment, és egy egészséges fiúgyermeket szült.