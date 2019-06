Kiderült, miért szaporodtak el az utóbbi időben a szúnyogok és hogyan védekezhetünk ellenük.

Sokan észrevehették, hogy az elmúlt időszakban igencsak megszaporodtak a szúnyogok. Soltész Zoltán biológus a TV2 Mokkájában elárulta, mi is az oka a vérszívók megnövekedett számának.

„A hosszabb esős periódust robbanásszerű meleg követte. Ez a két dolog kell a csípőszúnyogok fejlődéséhez: vizes élőhely és meleg. Ha 30–35 fokok vannak, akkor a csípőszúnyogok a tojástól akár 5 nap alatt kifejődhetnek.”

A szakember hozzátette, a szúnyogok különösen a reggeli és esti szürkületi periódusban a legaktívabbak. Szúnyoghálóval érdemes ellenük védekezni és fokozottan oda kell figyelni az ajtók, ablakok nyitására, mert a vérszívók gyorsan beszöknek az otthonunkba.

„Nagyon sok praktika kering az interneten, ezeknek a hatékonysága sokszor megkérdőjelezhető... Az irtószerek be vannak vizsgálva, tehát a hatékonyságuk bizonyított. Ezeket érdemes alkalmazni. Illóolajat is sokan ajánlanak, de ezekkel vigyázni kell, mert ha töményen kenjük fel a bőrre, akkor olyan, mintha megégettük volna magunkat. Hathatós módszer az, ha megszüntetjük az élőhelyüket a saját házunk körül. Ki kell önteni az esővizes hordót, az ereszcsatornában is megszorulhat a víz vagy akár egy kint hagyott játékban is...”