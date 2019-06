Bűnösnek találta a bíróság azt a New York-i szexszekta vezetőjét, amelyben tag volt a Smallville egykori színésznője, Allison Mack is.

Minden vádpontban bűnösnek találták Keith Raniere-t, aki azt a szexszektát alapította, melyben a Smallville egykori színésznője, Allison Mack is részt vett. Az NXIVM elvileg egy önsegítő szervezet, amely tréningeket tart, gyakorlatilag azonban ezen keresztül szervezték be a nőket a szexszektákba.

Az áldozatokat zsarolták, éheztették és szexuális tevékenységre kényszerítették.

„Raniere, aki magát tudósként és zseniként állította be, valójában egy mesteri manipulátor, egy szélhámos, egy gyermekpornográfiával, szexkereskedelemmel, zsarolással, kényszerített abortuszokkal működő bűnügyi szervezet vezetője" – mondta Richard Donoghue ügyész. Keith Raniere ügyvédei a szervezetet egy szociális csoportként írték le, ahol minden konszenzus, vagyis beleegyezés alapján történt. A férfi akár egy életre is rács mögé kerülhet borzalmas tette miatt - írja a The Guardian.