Édesapja 2004-es Ferrarijával tart bemutatót Mick Schumacher

Édesapja 2004-es Forma–1-es Ferrariját vezeti majd néhány bemutató kör erejéig a július végi Német Nagydíj hétvégéjén Hockenheimben Mick Schumacher, a legendás hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia.

A 20 esztendős német pilóta ebben az idényben az F1 közvetlen előszobájának tekinthető Forma–2-ben versenyez, és tagja a Ferrari versenyzőakadémiájának is. A Forma–1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media vasárnap közleményben jelentette be, hogy Mick Schumacher a július 27-i időmérő edzés előtt, valamint július 28-án, a Német Nagydíj rajtja előtt teljesít majd bemutató köröket a 2004-es Ferrarival, amellyel édesapja a máig rekordot jelentő hetedik vb-címét nyerte meg.

A bemutató azért most lesz, mert az idén van a 15. évfordulója Schumacher hetedik F1-es világbajnoki diadalának, a hockenheimi pályára pedig azért esett a választás, mert a legendás pilóta a 91 futamgyőzelméből négyet ezen az aszfaltcsíkon, hazai közönség előtt aratott. Mick Schumacher tavaly épp Hockenheimben nyerte meg a Forma–3-as Európa-bajnokságot.

Az 50 éves Michael Schumacher 2013. december 29-én síbalesetet szenvedett a franciaországi Méribelben. Súlyos fejsérülése miatt sokáig mesterséges kómában tartották, majd 2014 szeptembere óta a Genfi-tó partján lévő otthonában ápolják. Állapotáról a család nem hoz nyilvánosságra részleteket.