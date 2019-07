A Bors találta meg azt a két szemtanút, akik ott voltak a horvát autópályán annál a szörnyű balesetnél, amelyben egy ámokfutó letarolt egy magyar családot.

Csütörtökön délután rohant bele egy 35 éves horvát férfi az autópálya fizetőkapujánál szabályosan várakozó magyar családba. A szülőket és kisfiukat válságos állapotban szállították kórházba. A balesetet okozó BMW-s sértetlenül szállt ki az autójából. A balesetben érintett volt még egy magyar család, ők a szerencsétlenül járt Skoda előtt várakoztak. Az ő kocsijuk hátulja is teljesen összetört, sokkos állapotban szálltak ki a történtek után a járműből.

"Nem sokkal a karambol után érkeztünk a kapuhoz, sírva fakadtam az elém táruló látványtól. Az a fekete autó a felismerhetetlenségig össze volt törve, mintha csak egy papírdoboz lett volna, a bódé arrébb volt tolva, mellette egy hatalmas lyuk tátongott, emellett egy kamerát is kidöntött. Az Audi utasai kiszálltak ugyan a kocsiból, de látszott rajtuk, hogy ők is sokkos állapotban vannak, nem tudtak mit kezdeni magukkal, zavarodottan, döbbenten néztek maguk elé. Azóta is imádkozom azért a családért" – mesélte a lapnak az egyik szemtanú.

Egy másik autós, aki szintén ott volt a helyszínen, azt mondta, minden csupa vér volt:

"Már kilométerekkel korábban ki van táblázva, hogy fizetőkapu közeleg, a lassítótáblák pedig már akkortól folyamatos sebességcsökkentést írnak elő. Ez a kocsi azonban úthengerként száguldott bele abba a családba. Alig maradt belőle valami, ami mégis, az tiszta vér volt."

A sebességcsökkentő táblákat okkal szerelték fel, tavaly ugyanitt már történt egy halálos baleset. A szerencsétlenül járt család kölcsönautóval indult nyaralni, így a nagykövetség a kocsi tulajdonosát értesítette a történtekről.

A Külügyminisztérium tegnapi tájékoztatása szerint az édesapa és a kisfiú ugyanabban a kórházban vannak, az édesanyát egy másikban ápolják, állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben. A Bors ugyanakkor arról számolt be ma reggel, hogy a családtagok még mindig élet és halál között lebegnek, mesterséges kómában tartják őket.