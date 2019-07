Július 20-án, szombaton rendezik meg a Libegők éjszakáját; az országos rendezvényhez az idén hat helyszín csatlakozott.

A Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter szervezésében második alkalommal megvalósuló eseményen az idén már hat helyen lehet libegőzni éjszakába nyúlóan – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, a helyszínek között van a budapesti János-hegyi libegő, a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark, a lillafüredi Libegőpark, a mátraszentistváni Sípark, a sástói Mátra Libegő és az eplényi Kaland Hegy, amelyek meghosszabbított nyitvatartással várják a vendégeket.



A BKV és a BKK idén is csatlakozik a Libegők éjszakája országos rendezvényeihez. A Zugligeti Libegő 19 és 1 óra között tart nyitva szombaton, fél 1-ig lehet a völgyállomásról a hegyállomásra utazni. A budapesti rendezvény külön erre az alkalomra szóló, 2000 forintos retúrjeggyel látogatható.

A Zugliget és a János-hegyi kilátó között közlekedő Libegő völgyállomása a Nyugati pályaudvartól közlekedő 291-es autóbusszal, illetve a Széll Kálmán térről óránként induló R158-as retrójárattal érhető el. Az R158-as retró autóbusz 18 óráig a megszokott menetrendje szerint óránként, azt követően pedig a rendezvény végéig 12-20 percenként fogja szállítani az érdeklődőket. Zugligetből az utolsó járat 2 óra 30 perckor indul vissza a Széll Kálmán térre. Emellett a rendezvény napján 18 órától folyamatosan ingyenes különjárati autóbuszok indulnak a helyszínre a Clark Ádám térről.

A Zemplén Kalandparkban reggel 9 órától 24 óráig lehet majd libegőzni. Jegyelővétel nem szükséges, retúrjegyet 23 óráig lehet vásárolni.

Az Eplényi Libegő szintén reggel 9 órától 24 óráig látogatható. A libegőzés mellett a vendégeket ingyenes játékokkal – például trambulinnal, ugrálóvárral, mászófallal –, továbbá büfével várják.

A mátraszentistváni szervezők a Síparkban július 20-án állatsimogatóval várják a látogatókat, és használható lesz a summer tubing is. A Panorámalift délelőtt 11 órától 21 óráig lesz nyitva, valamint a Hóhatár hütte is várja a vendégeket.