A Viking Sigyn kapitánya három hajózási szabályt is megszeghetett a végzetes éjszakán.

Május 29-én tarolta le a Viking Sigyn a Hableány nevű turistahajót. Az utasaiból mindössze heten élték túl az ütközést. A legfrissebb hírek szerint pedig a szállodahajó kapitánya több hajózási szabályt is megszeghetett – erről árulkodnak legalábbis a tanúkihallgatási jegyzőkönyvek. Az ukrán hajóskapitány nemcsak az előzésre vonatkozó hajózási szabályokat, hanem a vízen való találkozás, illetve a hajóútvonalak keresztezésének a szabályait is megsérthette – írja a Magyar Nemzet.

A szabályzat szerint ugyanis a találkozás vagy az előzés csak akkor engedhető meg, ha a hajóút szélessége – valamennyi helyi körülményt és más hajók mozgását is figyelembe véve – kétséget kizáróan elegendő az egyidejű áthaladáshoz.

Szakértők szerint az áradó és magas Duna miatt nem volt elegendő hely egyszerre két hajó számára a Margit híd alatt. A szabályzat azt is kimondja, hogy amennyiben a hajó vezetője összeütközés veszélyét észleli, a hajónak egy nagyon rövid hangokból álló sorozatot kell leadnia. A Sigyn érkezett hátulról, kapitánya azonban nemhogy az összeütközés veszélyét, még magát az ütközést sem észlelte. Amerikai utasai figyelmeztették az ütközésre. A Sigyn mögött érkező másik Viking hajó is áthajózott a Hableány és a vízbe esett utasai felett, így a segítségnyújtás elmulasztását mindkét hajó személyzete esetében vizsgálni kell.

A szakértők szerint a Sigyn hajóvezetőjének az AIS-rendszerén, a radarján, sőt szabad szemmel is látnia kellett a Hableányt, és azt is, hogy az útvonaluk metszi egymást. Az előzés szabályait sem tarthatták be. A Viking szállodahajón tartózkodó utasok horrorisztikus jelenetekről számoltak be.