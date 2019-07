Emberölés kísérlete miatt indított eljárást a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság egy férfi ellen, aki feltehetően lövést adott le szerda délután egy kecskeméti áruháznál – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A bejelentés után a helyszínen elfogták a feltételezett elkövetőt. Senki sem sérült meg – írták.



A Baon.hu arról szémolt be egy olvasójukra hivatkozva, hogy az Alföld áruház egyik üzletében dördült a lövés. Egy férfi sörétes puskával lépett be a boltba, meg akart ölni egy nőt. Az asszony 22 év után hagyta el a férfit, aki nem tudta feldolgozni a szakítást, így akart bosszút állni. A szemtanú aról számolt be a lapnak, hogy a férfi a szakítás óta többször is élveszélyesen megfenyegette egykori élettársát, aki emiatt testőrt is fogadott maga mellé.



A portál azt írja, hogy a nő azonnal lefújta gázsprével a férfit, amint az belépett az üzletbe és lőtt. A nő testőre ezután leteperte a támadót, és a biztonsági őrök segítségével fogva tartotta a rendőrök érkezéséig.