Házi őrizetben várja a tárgyalást VV Fanni elrablója, B. László. A nyomkövető nemrégiben szökést jelzett, így kiszálltak a rendőrök a házhoz. A férfit a zuhany alatt találták meg.

VV Fanni, azaz Novozánszki Fanni ügyének gyanúsítottja, B. László Fejér megyei házához nyomozók hada szállt ki a minap, a lábára helyezett nyomkövető ugyanis szökést jelzett. A férfi házi őrizetben várja a tárgyalást. Az esetről a férfi nagybátyja és korábbi védője, dr. Brodmann Péter számolt be a Borsnak.

"Egyik nap rendőrök törtek rá Lászlóra, mert a készülék azt jelezte, hogy meg akar szökni. Közben ott állt a kádban, épp mit sem sejtve zuhanyzott" – mesélte a lapnak dr. Brodmann. Azt is elmondta: nem ez volt az első eset, hogy a nyomkövető tévesen riasztott. Előfordult, hogy B. László lábán rezegni kezdett a készülék, ami azt jelzi, hogy zónát sértett. Fel is hívta a rendőröket, hogy nem akar szökni. Azt állítja, akkor a rendőrségen nem jelzett a szerkezet.

A bíróság júniusban döntött úgy, hogy B. László házi őrizetben várhatja a tárgyalást. Lakását nem hagyhatja el egy órára sem, levegőzni csak az ablakon keresztül tud. Ennek ellenére a nagybátyja szerint sikerült összeszednie magát. Ugyanakkor azt is elmondta a Borsnak, hogy emészti magát a történtek miatt.

B. László rajta keresztül üzent. "Tudom, hogy hibáztam, és nagyon bánt a dolog. Most már nekem is meggyőződésem, hogy akiknek átadtam Fannit, nem tisztességes céllal jöttek, nem orvoshoz vitték, és rossz emberek. Sajnálom, hogy Fanni nem tud jelentkezni, és rettentően bántana, ha kiderülne, hogy valami rossz történt vele" – idézi a lap B. László szavait, aki szeretne nyilvánosan is bocsánatot kérni a családtól a tárgyaláson.