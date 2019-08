Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra annak a két holland fiatalnak a letartóztatását, akik a gyanú szerint drogot árultak a Szigeten.

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra annak a két holland fiatalnak a letartóztatását, akik a gyanú szerint marihuánát és MDMA-tartalmú tablettákat értékesítettek a budapesti Sziget Fesztiválon.

A bíróság felidézte: az adatok szerint a két holland férfi augusztus 6-án a Sziget Fesztiválon növényi törmelék és sodort cigaretta formájában marihuánát, valamint MDMA-tartalmú tablettákat értékesített. A gyanúsítottak nagy mennyiségű kábítószert tartottak az értékmegőrzőben és a sátrukban, és ötszáz példányban nyomtatott árlistát is készítettek.

A szakértői vélemény szerint a kábítószer mennyisége meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát.

Az elsőfokú végzés szerint a bűncselekmény - bizonyítottság esetén - akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető - írták.

A gyanúsítottak kizárólag a Sziget Fesztiválra érkeztek Budapestre, Magyarországon lakóhelyük, személyes kapcsolataik és kötöttségeik nincsenek, így a bíróság szerint jelenlétük a büntetőeljárás során kizárólag kényszerintézkedés elrendelésével biztosítható.

A védők bűnügyi felügyelet elrendelését és óvadék megállapítását kérték, amit a bíróság arra hivatkozva utasított el, hogy a nyomozás kezdeti szakaszban van, és további bizonyításra van szükség a gyanúsítottak kapcsolatainak felderítésére, így nem kizárt, hogy a kért intézkedések veszélyeztetnék a bizonyítási eljárást.

Mindazonáltal a 21 éves gyanúsítottaknak Hollandiában legális megélhetésük és rendezett családi kapcsolataik vannak, így nem lehet arra következtetni, hogy kábítószer-kereskedelemből tartanák el magukat, ezért a bíróság a bűnismétlés veszélyét nem látta megállapíthatónak.

A végzés nem végleges, a letartóztatás elrendelése ellen a gyanúsítottak és védőik, továbbá - a bűnismétlés veszélyének megállapítása érdekében - az ügyész is fellebbezést jelentett be - írja az MTI.