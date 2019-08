Megszólalt a budapesti kórházból eltűnt doktornő: elárulta, mi oka volt arra, hogy nyomtalanul távozzon az intézményből.

Néhány napja számoltunk be arról a doktornőről, aki váratlanul eltűnt a kórházból, majd pár nap múlva magától előkerült. A 47 éves P. Erika most a kamerák előtt mesélt arról, miért is döntött úgy, hogy egy ideig eltűnik. Elárulta, azt érezte, hogy nincs semmilyen motivációja és kezd összeroppanni.

„Nagyon sok feladat állt előttem, nagy volt a nyomás... És feladtam egy pillanatra. (...) Egy kórházban ébredtem, de azt nem tudom, hogy jutottam oda. Végül saját felelősségre elhagyhattam az intézményt, de telefon és kulcs nélkül indultam el haza, így nem tudtam bejutni a lakásba. Végül a kertben elaludtam.”